Год добра: Жители Якутска доказали, что доброта не имеет границ

На площади Орджоникидзе 26 мая прошел благотворительный концерт творческого коллектива Детского (подросткового) центра под названием «Доброта без границ».

Мероприятие состоялось в рамках акции «Миллион сердец», инициированной благотворительным фондом «Праздник жизни» совместно с местным координационным советом сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В концертную программу вошли номера от полюбившихся всем коллектива «Автобус радости», танцевальной студии «Северное сияние», инклюзивного ансамбля «Ил Дэгэй», цирковой студии «Акварельки», танцевального ансамбля «Кун-Мичээр» и другие.

Почетными гостями стали глава города Якутска Айсен Николаев, народный депутат, руководитель благотворительного фонда «Праздник жизни» Алена Атласова, заместитель председателя Якутской городской Думы, председатель местного координационного совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марина Силкина.

«Старт акции «Миллион сердец» мы дали ровно год назад. За это время проведено очень много мероприятий, в основе которых лежит помощь детям с серьезными заболеваниями. Уверен, что доброта, исходящая от родителей, друзей, общественников и просто неравнодушных горожан, обязательно поможет им выздороветь. Спасибо всем, кто не остался в стороне и поддержал акцию», — отметил глава города.

«Из 250 маленьких пациентов, которым мы помогаем, половина проживает в городе Якутске. От всей души благодарю Окружную администрацию города, Якутскую городскую Думу, участников акции за то, что поддерживаете нас. Пусть у акции непременно будет продолжение, ведь главное в жизни – это здоровье наших детей!», — сказала Алена Атласова.

За активное участие в акции «Миллион сердец» благодарственные письма были вручены коллективам школ № 26, 29, специальной (коррекционной) школы № 28 8 вида для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Физико-технического лицея им. В.П. Ларионова, Детского (подросткового) центра, а также специалисту Управления образования города Якутска Александре Соловьевой.

Во время концерта зрители могли внести свой вклад в благое дело, опустив деньги в урну или купив печенье с предсказаниями от фонда «Праздник жизни». Все средства будут направлены на лечение и реабилитацию детей с онкологическими заболеваниями.

В этот день благотворительный концерт также прошел на площади Дворца детского творчества.

У каждого есть возможность спасти жизни детей, сделав адресное пожертвование:

Благотворительный Фонд ОИП «Праздник жизни»

677000 г. Якутск, ул. Орджоникидзе 47, офис 26

ИНН 1435124821 КПП 143501001

р/с 40703810403001700978

Банк АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО г.Якутск

БИК 049805770

КОР.СЧ 30101810300000000770

Наименование платежа: благотворительное пожертвование акция «Миллион сердец»