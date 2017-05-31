Год добра: Волейболисты-паралимпийцы получили поддержку

31 мая Якутская городская организация Всероссийского общества инвалидов подарила спортсменам города Якутска, играющим в составе паралимпийской сборной Якутии, спортивную экипировку. Проект был реализован благодаря гранту главы городского округа «город Якутск» по поддержке общественно значимых проектов в 2017 году.

Торжественное вручение состоялось во Дворце спорта 50 лет Победы после заключительной тренировки перед первым этапом Чемпионата России по волейболу сидя, который пройдет в Якутске с 1 по 3 июня.

Председатель Якутской городской организации Всероссийского общества инвалидов Екатерина ЕМЕЛИНА сообщила, что в составе команды представлены шесть спортсменов из Якутска.

«Очень рады, что наши ребята нашли себя. Зная, что в Якутске существует грантовая поддержка, мы решили написать проект «Вместе со спортом». Благодаря поддержке главы города Якутска Айсену Сергеевичу НИКОЛАЕВУ, его демократичному подходу, любой человек, желающий помочь городу и его жителям, может быть услышан. Наш проект получил одобрение и успешно воплотился в жизнь.

На грантовые средства мы поддержали наших волейболистов-паралимпийцев, купили спортивную форму и специальную экипировку, чтобы они почувствовали себя комфортно во время тренировок и соревнований. Думаю, в преддверии чемпионата России по паралимпийскому волейболу, который впервые пройдет у нас в городе Якутске, это очень важно», — отметила она.

Как рассказал старший тренер сборной Константин Дмитриевич ГАВРИЛЬЕВ, в нынешнем году чемпионат России по паралимпийскому волейболу проводится в два этапа. Первый этап с 1 по 4 июня состоится в городе Якутске, второй пройдет в октябре в городе Алексине Тульской области.

«К нам приехали команды из Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской и Томской области. На правах хозяев мы выставим две команды. В прошлом году приняли участие впервые и заняли третье место. В марте и в мае провели два учебно-тренировочных сбора. В команде играют спортсмены из Якутска, Мегино-Кангаласского, Амгинского, Намского, Таттинского, Сунтарского, Верхневилюйского улусов. Соперники все очень серьезные, многократные чемпионы и призеры России, наша команда готова к соревнованиям», — отметил он.