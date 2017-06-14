Год добра: в Якутске прошла акция «Здоровый человек – здоровое будущее»

На площади Орджоникидзев рамках направления «Будущее Якутска» Года добра прошла X городская акция «Здоровый человек – здоровое будущее».

Организаторами выступили Детский (подростковый) центр совместно с Окружной администрацией города Якутска, партнерами — Управление по контролю за оборотом наркотиков по РС (Я), Управление по молодежной и семейной политике г.Якутска, Республиканский центр медицинской профилактики, Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД, Якутский республиканский наркологический диспансер, Якутский республиканский кожно-венерологический диспансер, Республиканская библиотека для детей и юношества, Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции для детей и подростков.

В акции, нацеленной на пропаганду здорового образа жизни и формирование гражданской активности, приняли участие дети из оздоровительных лагерей дневного пребывания. Для них организованы ярмарка здоровья, спортивные игры, творческий конкурс «Живи ярко – делай добро!» и баттл по брейк-дансу.

«В Якутске начался сезон летнего отдыха. При школах, детских клубах и центрах дополнительного образования открыто 50 лагерей дневного пребывания, где отдыхает порядка 5 тысяч детей. С 15 июня начнут свою работу и загородные лагеря с охватом свыше 2 тысяч маленьких горожан. Есть еще 15 тысяч ребятишек, которые по тем или иным причинам не посещают летние лагеря. Для них Детский (подростковый) центр и Дворец детского творчества подготовили обширную программу, в том числе и традиционную акцию «Здоровый человек – здоровое будущее», — рассказывает заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия ЕВСИКОВА.

«Первая такая акция состоялась еще в 2007 году и являлась частью программы по профилактике негативных явлений в подростковой и молодежной среде «Сверстник сверстнику». В последние годы инициатором мероприятия выступает «Лига здоровья» Детского (подросткового) центра. Сегодня проходят различные танцевальные конкурсы, игры и ярмарка здоровья, где медицинские учреждения раздают листовки, делятся информационно-методическими материалами и проводят консультации. Кроме популяризации здорового образа жизни, мы пропагандируем чтение. Надеемся, что акция принесет детишкам много радости и пользы», — говорит старший методист Детского (подросткового) центра Мария ХАЗАГАРОВА.