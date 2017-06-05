Год добра: В Якутске продолжается третий сезон экологической акции «Вызов-кузов!»

На прошлой неделе участниками экологической акции «Вызов-кузов!» стали заместитель руководителя Автодорожного округа Туйара Туласынова и главный инженер МУП «Жилкомсервис» Юрий Босиков. Участники акции на манипуляторной технике вывезли с территории Автодорожного округа 8 заброшенных автокузовов. Кузова были вывезены с береговой территории Теплого озера, ул. Овощеводская, ул. Ксенофонта Уткина, ГСПК «Стерх-1» и «Северное». Тем самым, Туйара Туласынова ответила на вызов врио начальника Управления Промышленного округа Натальи Членовой. Далее она бросила вызов коллективу управляющей компании «Капитал», в лице генерального директора Антона Мельникова. comments powered by HyperComments Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.

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