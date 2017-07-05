Год добра: в Якутске продолжается экологическая акция «Вызов-кузов»

В рамках направления «Цветущий Якутск» Года добра в столице продолжается третий сезон экологической акции «Вызов-кузов!».

4 июля к акции присоединился ведущий общественных и политических программ Национальной вещательной компании «Саха» Дмитрий Аргунов, который совместно со своим товарищем, индивидуальным предпринимателем, директор магазина «Индустрия Спецодежда» Сарыалом Тихоновым на арендованном манипуляторе вывезли и сдали в утиль два заброшенных автокузова.

Кузова были вывезены с территории СОТов, расположенных на 10 км. Покровского тракта Автодорожного округа.

«Потенциал экологической акции «Вызов-кузов!» очень большой, так как благодаря акции территория города Якутска очищается от ненужного металлолома. Заброшенные автокузова портят пейзаж и облик города. Акция объединяет и сплачивает горожан. Это образец хорошей работы с горожанами, общественностью», — прокомментировал свое участие в акции Дмитрий Аргунов.

«Заброшенные кузова, ненужный металлолом портят общий вид города и отрицательно влияют на его экологическое состояние. Каждый участник акции «Вызов-кузов!» делает наш город немного чище и поэтому я очень рад, что акция имеет продолжение и с каждым сезоном набирает обороты», — отметил Сарыал Тихонов.

Участники акции бросили вызов руководителю компании «Энергосберегающие технологии» Владимиру Сыромятникову и руководителю компании «Теплый край» Нюргустану Иванову.