Год добра: в Якутске продолжается акция «Добрый доктор»

28 апреля Общественная организация «Город добра», созданная при Управлении молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска совместно с Реабилитационным центром «Радуга»», в рамках направления «Добровольцы столицы» Года добра провели акцию «Добрый доктор» для пенсионеров.

Акция направлена на сохранение и укрепление здоровья в пожилом возрасте, пропаганду здорового образа жизни, рационального питания и физической активности.

Пенсионеры проконсультировались у врача невролога, где им дали рекомендации по дальнейшей тактике лечения и профилактике возможных сосудистых осложнений.

Напомним, что акция стартовала 18 апреля с участия медицинской клиники «Надежда». «ООО Реабилитационный центр «Радуга» организован в 2013 году, являемся медицинским учреждением нейро-ортопедического профиля для взрослых и детей, занимаемся восстановительным лечением пациентов с заболеванием нервной системы и опорно-двигательного аппарата. В акции «Добрый доктор» учувствуем впервые», — прокомментировала директор Реабилитационного центра «Радуга» Татьяна ЗАХАРОВА.

«Мы благодарим за оказанную поддержку медицинский журнал «Здоровье Якутии», в лице главного редактора Аллы КЛЕЦКО, так же всех участников акции», — отмечает руководитель общественной организации «Город добра» Туяра ЗВЕРЕВА.