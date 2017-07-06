Год добра: в Якутске появились новые объекты стрит-арта

В столице состоялась презентация новых объектов стрит-арта Александра Скипы. Мероприятие прошло у стены гаражного бокса на ул. Ярославского, где расположена одна из композиций молодого художника.

Всего юноша разрисовал три стены, в этом ему помогал другой начинающий художник Илья Вышкварок. Над каждым проектом они работали примерно неделю. «Первая работа находится на проспекте Ленина, возле здания Министерства образования и науки РС (Я), и посвящена родному городу Якутску. Второй объект, украсивший улицу Ярославского, является полетом нашей фантазии и символизирует движение вперед. Третья работа расположена на территории 203 микрорайона. Она показывает якутскую культуру на основе современного граффити», — рассказывают художники.

«Люди должны быть свободными в своих фантазиях. Мы хотели донести до жителей Якутска, что ту самую волшебную искру можно увидеть и в обычной жизни», — добавляет Александр Скипа.

Поддержать художников пришли глава города Якутска Айсен Николаев, заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова, главный архитектор города Якутска Ирина Алексеева и руководитель городского портала One click Yakutsk Маргарита Попова.

«Несмотря на юный возраст, Александр показал себя очень добросовестным и инициативным человеком. Уверен, что он добьется больших успехов и станет примером для многих начинающих художников», — сказал Айсен Николаев.

«Предложения такого рода к нам поступают постоянно. Люди готовы украшать город и получать за это деньги. В отличие от них, Александр Скипа сам находит возможности и средства. Конечно, по мере возможностей мы ему помогаем, но его самостоятельность и организаторские способности достойны похвалы. В Якутске действует проект, способствующий украшению фасадов домов, в котором принимают участие профессиональные художники. Эскизы оцениваются художественным и градостроительным советами. Что касается таких небольших объектов, как, например, стен гаражей, то мы поддерживаем практически все проекты. Тем самым молодежь оттачивает свое мастерство и получает хороший опыт», — отмечает главный архитектор Якутска Ирина Алексеева.

Александр Скипа хочет поступить в Кубанский государственный университет, стать профессиональным художником и вернуться в Якутск с новыми проектами. Он получил рекомендательное письмо от имени главы города Якутска Айсена Николаева и главного архитектора Якутска Ирины Алексеевой. А его друг Илья Вышкварок после окончания школы мечтает уехать в Москву и освоить профессию художника-аниматора. До тех пор юноша планирует реализовать в Якутске еще несколько интересных проектов.