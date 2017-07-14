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Год добра: в Якутске открылась Всероссийская ярмарка меда

В честь празднования 385-летия со дня образования города Якутска, в рамках направления «Якутск – город возможностей» Год добра, 14 июля на площади Орджоникидзе торжественно открылась Всероссийская ярмарка меда.

Организаторы — Окружная администрация города Якутска и Якутский пчелоцентр.

Руководство города Якутска всегда поддерживает инициативу представителей бизнес-сообщества, предоставляя местным товаропроизводителям возможность реализовать свою продукцию широкому кругу покупателей.  Не стала исключением и Всероссийская ярмарка меда.

На торжественном открытии гостей и участников ярмарки приветствовали заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова и директор сети специализированных магазинов «Якутский пчелоцентр» Елена Зверлифус.

«Сегодня на одной из главных площадей города Якутска начинает свою работу Всероссийская ярмарка меда, которая продлится целый месяц и завершится 14 августа, когда весь православный мир будет отмечать Медовый спас. Мед — это не просто сладкий продукт питания, а лечебное лакомство, спасающее нас от простудных заболеваний, мед обладает успокаивающим, тонизирующим эффектом, полезен взрослым и детям. Мы выражаем огромную благодарность всем предпринимателям, которые принимают участие в ярмарке, потому что здесь, действительно, продается качественный мед», — сказала Евдокия Евсикова.

Директор сети специализированных магазинов «Якутский пчелоцентр» Елена Зверлифус отметила, что идейным вдохновителем Всероссийской ярмарки меда выступила начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска Ирина Гаргач, которая не только собрала предпринимателей, пчеловодов и производителей меда на одной ярмарке, но и организовала целое праздничное мероприятие: «Всероссийская ярмарка меда не состоялась бы без поддержки  Окружной администрации города Якутска, Управления культуры и духовного развития и всего предпринимательского сообщества. На ярмарке представлены лучшие сорта меда из различных регионов страны и местных пчеловодов. Горожане и гости столицы смогут не только бесплатно продегустировать медовую продукцию, но и запастись вкусным и полезным медом на долгую зиму».

Во время торжественного открытия ярмарки по линии благотворительной акции «Эстафета добра» директор Якутского пчелоцентра Сергей Зверлифус вручил сертификаты на получение 35-ти килограммовой бочки натурального меда школе-интернату I вида для глухих детей и республиканской специализированной (коррекционной) школе –интернате №2 VIII вида.

Начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска Ирина Гаргач рассказала, что на Всероссийской ярмарке меда покупателям представлен широкий ассортимент меда и медовых продукций с регионов Башкирии, Горного Алтая, Приморья, местных пчеловодов и Якутской Епархии. «Ежегодно на площади Орджоникидзе проходила ярмарка меда, где принимали участие только предприниматели с центральных регионов России и Дальнего Востока. А в этом году мы поддержали инициативу предпринимателей нашего города Якутска и совместно организовали эту прекрасную ярмарку. Для якутских предпринимателей на безвозмездной основе предоставили места на площади Орджоникидзе, здесь они поставили   яркие палатки, которые очень хорошо смотрятся и украшают площадь. Наша основная задача – предоставить горожанам и гостям столицы качественный натуральный мед, который будет способствовать укреплению здоровья и жизнедеятельности. Мы приглашаем местных пчеловодов, крестьянские и фермерские хозяйства, занимающиеся производством меда, принять активное участие в ярмарке», — говорит Ирина Владимировна.

На ярмарке можно приобрести различные сорта меда: мед с черникой, мед с малиной, гречневый мед, медовую продукцию с маточным молоком и многое другое. Помимо меда, имеются и пчелиные продукты: перга, пыльца, соты и прополис.

Представитель пасеки Анатолия Гаевого Павел Иванов рассказал, что на ярмарку привезли цветочный и палевый мед. «На ярмарке предлагаем наше ноу-хау — положочки с прополисом, это такие ткани, пропитанные прополисом. Уникальность заключается в том, что их можно прикладывать на больные участки тела, если у человека имеется повышенное давление, ткань можно приложить к голове, пояснице или горлу. Положочки можно взять с собой в баню, помимо лечебных свойств от них исходит свежий душистый аромат», — говорит Павел Георгиевич.

Медовая ярмарка будет проходить до 15 августа на площади Орджоникидзе, ежедневно, с 10.00 до 18.00 часов.

 

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска 
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