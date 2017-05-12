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12 мая 2017, 14:50
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Год добра: в Якуткурорте выступили воспитанники детсада «Журавлик»

«Дарить добро от сердца к сердцу» — такую задачу поставили перед собой дети и коллектив дошкольного учреждения №14 «Журавлик» города Якутска (зав. Герасимова Л.Н.), организовав в Якуткурорте благотворительный концерт для ветеранов труда и тыла.

В прошлом году детский сад переехал в новое здание по соседству с санаторием и теперь налаживает шефство над пожилыми людьми, нуждающимися в социальной поддержке.

Дружный коллектив педагогов, родителей и детей удивил присутствующих разнообразием репертуара и мастерством исполнения. Концерт получился вполне профессиональным, ведь выступали дипломанты и призеры международных, республиканских и городских конкурсов художественного творчества хореографический ансамбль «Тугутчаан», вокальный ансамбль девочек «Куорэгэйчээн», вокальный ансамбль мальчиков «Эрчим», фольклорный ансамбль «Чугдаар», ансамбль девочек «Веснушки».

Выступления коллектива детского сада также отличались высоким уровнем исполнения.Концерт завершился выступлением хора сотрудников, призера городского конкурса «Битва хоров» среди трудовых коллективов образовательных учреждений, участника республиканского конкурса «Поющая Туймаада-2017».

Благотворительный концерт посвящен 55-летию дошкольного учреждения и Году добра в столице республики.

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Источник: Надежда Петрова
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