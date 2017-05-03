Год добра: в селе Сырдах установлена первая свая детского сада

Жители Тулагино-Кильдямского наслега стали свидетелями радостного исторического события — в селе Сырдах 3 мая установлена первая свая нового здания детского сада на 240 мест. Объект будет построен в рамках реализации соглашения о государственно-частном партнерстве по строительству 12 социальных объектов на территории Якутска.

В церемонии приняли участие глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, председатель Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ, начальник Якутского территориального управления ООО «Газэнергомонтаж» Андрей УУРУМ, начальник администрации Тулагино-Кильдямского наслега Александр ЛЕБЕДЕВ, заведующая детским садом Клара ФЕДОРОВА и другие.

«Один из главных вопросов, который ставили перед властями жители Сырдаха несколько лет назад – это строительство детского сада. Село с каждым годом расширяется, появляются новые социальные объекты, разворачивается строительство инновационных бизнес-проектов, таких как круглогодичный тепличный комплекс по выращиванию овощей», — обратился к жителям села Айсен Николаев.

«Новый детский сад полностью закроет потребности жителей в дошкольном учреждении. Город намерен и дальше строить детские сады в округах и пригородах, продолжится практика выкупа первых этажей в новостройках», — отметил глава.

«Выражаем большую благодарность правительству РС (Я), окружной администрации города Якутска и депутатам Якутской городской Думы за поддержку. Коллектив детского сада, родители, дети с нетерпением ждали этого события. Старое здание 1959-го года постройки нетиповое — детским садом стало с 1960 года. Из-за этого возникало много вопросов во время проверок. Наш детский сад сегодня посещают 82 ребенка. Из-за большого расстояния между населенными пунктами, зимой сад становится круглосуточным. Тулагино-Кильдямский наслег развивается, к нам переезжают много молодых семей, поэтому решение об открытии нового детского сада является очень актуальным», — делится радостью Клара Федорова. Клара Филипповна работает в детском саду с. Сырдах 37 лет, из них 16 – воспитателем и 21 год – бессменной заведующей.

«Очень счастливы, что начинается строительство детского сада. Здесь работает одна из двух моих дочерей. Пришел посмотреть, радуемся и гордимся», — говорит житель села, пенсионер Владимир Стручков.

От имени родительской общественности на церемонии выступили Анастасия Зырянова и Матрена Кузьмина. Они также поблагодарили руководство города, республики и депутатов за то, что они помогли реализовать их мечту. «Мы, родители, очень ждем и надеемся, что на этом месте скоро появится новый уютный и светлый дом для наших детей», — отметили они.

«Моему ребенку пять лет. Хотим, чтобы новое здание было закончено до того, как пойдет в школу. Хорошо, что в пригородах строятся новые социальные объекты, и мы развиваемся наравне со столицей», — говорит жительница Матрена Кузьмина.

Напомним, в декабре 2015 года группа строительных компаний «ВИС» стала победителем открытого конкурса, проведенного Министерством экономики Республики Саха (Якутия) на право заключения Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, созданию и техническому обслуживанию объектов дошкольного, общего, дополнительного образования и культуры в городе Якутск. Строительный холдинг в этом проекте представляет ООО «Газэнергомонтаж».