Год добра: в Музее хомуса прошло чествование 385 посетителя

Ежегодно 18 мая во всем мире отмечается Международный день музеев. Памятная дата была учреждена в 1977 году на Общей Ассамблее международного совета музеев, которая проходила в Москве.

Сегодня в республике насчитывается 85 исторических, краеведческих, художественных, историко-культурных и подведомственных музеев, из них в городе Якутскенаходится порядка 30 крупных музеев. Музеи Якутска имеют богатую историю и уникальные экспонаты, которые вызывают большой интерес среди иностранных гостей и туристов, приезжающих в столицу республики.

Музей мамонта, Музей вечной мерзлоты, Музей мерзлотоведения, Национальный художественный музей, Музей имени Е. М. Ярославского, Музей хомуса народов мира и другие являются отражением города, культуры и истории его жителей.

В Международный день музеев, в рамках направления «Якутск юбилейный» Года добра, в Музее и центре хомуса народов мира состоялось торжественное чествование 385-го посетителя.

Мероприятие прошло с участием директора Музея и центра хомуса народов мира Николая ШИШИГИНА, депутата Якутской городской Думы Ольги САРГЫДАЕВОЙ, директора Центра культурно-массовых проектов Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска Григория ГУРЬЕВА, горожан и учащихся общеобразовательных школ.

Музей и центр хомуса народов мира был основан в 1990 году доктором филологических наук, академиком Российской академии Естественных наук, заслуженным работником культуры РС (Я), пропагандистом варганной музыки с мировым именем Иваном АЛЕКСЕЕВЫМ – Хомус Уйбаан, чья коллекция хомусов послужила основой для музейного фонда.

Директор музея Николай Шишигин рассказал, что сегодня в музее насчитывается свыше 9 тысяч экспонатов, собранных со всех уголков мира: «Ежегодно в Международный день музеев для горожан и гостей столицы проводим День открытых дверей. Любой желающий может бесплатно посетить музей и ознакомиться с уникальными экспонатами. Коллекция музейного фонда регулярно обновляется, совсем недавно у нас появились редкие экспонаты – хомусы, сделанные руками именитых народных мастеров. Также появился масштабный макет балагана, где в свое время работал известный хомусный мастер народа саха Амынньыкы Уус».

Сотрудники Музея хомуса отмечают, что за последние годы количество посетителей музея существенно увеличилось. Сюда с удовольствием приходят не только туристы, но и студенты, школьники, семьи с маленькими детьми и пенсионеры. Только в этом году музей успели посетить свыше 800 человек.

385-м посетителем Музея хомуса стала педагог с 20-летним стажем, учительница географии Якутского городского лицея Мария КОРЯКИНА. 11 февраля она вместе с учениками 6 класса посетила музей в рамках внеклассного занятия: «В феврале мы изучали духовную культуру народов Якутии и для углубления темы «Музыкальные инструменты» решили посетить Музей и центр хомуса народов мира. Тогда я стала 385-м посетителем музея, конечно, для меня и моих учеников это стало приятным сюрпризом. А наградить меня решили именно в День хомуса, что очень символично. Очень горжусь тем, что стала 385-м посетителем музея в юбилейный для нашей столицы год».

В этот день Марие Ильиничне от имени Окружной администрации города Якутска была вручена памятная статуэтка Года добра.

На День открытых дверей в Музей хомуса пришел ученик 4 класса Специальной (коррекционной) школы №2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Володя МИХАЛЕНКО: «Я посещаю Музей хомуса не в первый раз, сюда часто приезжаем всем классом. Здесь очень много интересных экспонатов, особенно нравится космический хомус, который исполняет желания. Я бы очень хотел научиться играть на хомусе».

Ученица 7 класса Оля БЕЛОКРЫС вот уже третий год основательно занимается игрой на хомусе и является солисткой ансамбля. Она отмечает, что у хомуса удивительные чарующие звуки: «Благодаря хомусу я потихоньку начала учить якутский язык, с удовольствием занимаюсь в ансамбле, на выступлениях часто солирую. В нашем ансамбле занимается восемь человек, в основном исполняем якутские народные мотивы, иногда импровизируем. В дальнейшем хотелось бы научиться имитировать голоса птиц, животных, топот лошадиных копыт».

Отметим, что врамках Международного дня музея, в субботу, 20 мая с 14 до 19 часов, на площади Ленина будет организован Музейный пикник, где широкой общественности представят уникальные музейные экспонаты ведущих музеев города Якутска.