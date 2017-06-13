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13 июня 2017, 11:19
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Год добра: В День России горожане посадили более 300 тысяч цветов

На всех общественных пространствах города Якутска 12 июня прошли мероприятия, посвященные Дню России.

В 11.00 на площади Орджоникидзе открылась выставка «Россия – это я», посвященная жителям города Якутска — обычным людям, живущим среди нас. На выставке были представлены фотопортреты представителей самых разных профессий: учителей, врачей, воспитателей, а также детей, ветеранов, пенсионеров. Таким образом наш город стал участником нового масштабного проекта телеканала «Россия», стартовавшего 1 мая 2016 года в г. Севастополе. Как отмечают организаторы, задача проекта — запечатлеть лица современников — здесь и сейчас, на всем пространстве большой страны.

На всех скверах и площадках столицы и пригородов 12 июня также стартовала акция «Цветы Добра» направления «Цветущий Якутск» Года добра, в рамках которой в этот день в городском округе было посажено более 300 тыс. цветов.

Первый заместитель главы города Якутска Дмитрий Садовников вместе с коллективом управы и активистами Промышленного округа посадил цветы на сквере им. А. Бестужева-Марлинского. Общими усилиями там появилось 500 цветочных кустов. Все, кто принимал участие в акции, получили от первого заместителя главы г. Якутска сладкие подарки.

Заместитель главы города Якутска Евдокия Евсикова вместе с представителями образовательной общественности столицы и общественных организаций г. Якутска приняла участие в акции «Цветы добра» на сквере Матери Сайсарского округа.

От имени руководства города и депутатов Якутской городской Думы она поздравила жителей столицы с Днем России, отметив, что этот замечательный государственный праздник объединяет всех граждан нашей страны.

В акции также приняли участие председатель Якутского отделения Всероссийского движения “Матери России” Прасковья Борисова, члены Союза многодетных матерей города Якутска, преподаватели и студенты Якутского колледжа технологии и дизайна, руководители и работники школ и детских садов, руководители управляющих компаний и многодетные семьи.

На сквер Матери в этот день вышли около 400 человек, среди них коллективы 12 управляющих компаний, 5 общеобразовательных школ, 9 дошкольных учреждений и 4 общественных организаций. Силами активистов на площади Матери было посажено 65 саженцев берез и 5600 цветов. В целом по Сайсарскому округу посажено 52630 цветущих растений.

«Каждый год наш любимый сквер преображается. Становится краше, уютнее. Мы часто приходим сюда гулять, отдыхать, потому что здесь много пространства. Раздолье детям. Очень обрадовалась услышав сегодня, что этим летом тут появятся два детских аттракциона», — говорит жительница Сайсарского округа, многодетная мама Валентина Васильева.

«Акция «Цветы добра» проводится сегодня во всех округах и пригородах города. Наши родственники, живущие в с. Пригородное тоже вышли на посадку цветов. Очень здорово, когда вот так вот все вместе мы незаметно для себя включаемся в общественные дела города. Будем приходить и смотреть на цветы, посаженные своими руками», — говорит Александр Григорьев.

«Пусть добро, с которым делятся люди – обязательно возвращается. В год Добра хотим пожелать нашему родному, любимому городу процветания, много интересных дел и проектов, а мы, жители, будем помогать, чем можем. С праздником! С Днем России!», — от имени своего коллектива поздравляет активистка вокального ансамбля «Иэйии» детского сада № 39 «Ромашка» Федора Романова.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.
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