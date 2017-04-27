Год Добра: учащиеся СОШ №10 поддержали акцию «Цветы добра»

Учащиеся школы №10 имени Д.Г. Новопашина в рамках акции «Цветы добра» направления «Цветущий Якутск» Года добра готовятся принять активное участие в озеленении города Якутска.

С февраля дети совместно с классными руководителями посадили семена цветочных рассад. А ученики младших классов занимались посадкой семян дома вместе с родителями. Сейчас ребята активно ухаживают за подросшей рассадой, поливают и следят за ростками.

Юля ШИРОЕНКО, ученица 9 класса:

— Наша школа в прошлом году принимала участие в городской акции «Миллион цветов», а в этом году мы решили поддержать акцию «Цветы добра», старт которой в марте дал глава города Айсен Сергеевич Николаев. Рассаду посадили всем классом, оставались после уроков. Благодаря таким акциям, ежегодно территория нашей школы расцветает, летом здесь очень красиво, везде яркие цветы, зелень и деревья.

Степа ЧЕРНЕНКО, ученик 4 класса:

— Я посадил рассаду вместе с мамой, она показывала, как нужно готовить почву, правильно садить и ухаживать за рассадой. И где-то через пять недель рассада дала первые всходы, появились маленькие лепесточки. Летом мы уезжаем на дачу, где тоже посадим цветы, а также морковку и картофель.

Алена МОРДОВСКАЯ и Таня КУШНАРЕВА, ученицы 6 класса:

— Цветочную рассаду мы сажали вместе со своими учителями, которые нам рассказывали и наглядно показывали, как нужно правильно сажать семена, чтобы они дали ростки. Сейчас цветочная рассада хранится на подоконнике учебных кабинетов, мы их поливаем через каждые два-три дня. Росткам нужен уход и солнечный свет. Цветы на территории школы посадим в июне перед летними каникулами. Хотим, чтобы территория нашей школы утопала в цветах и деревьях, чтобы дети не рвали цветы, не мусорили, а ухаживали за растениями и сохраняли чистоту.

Заместитель директора СОШ №10 по административно-хозяйственным вопросам Екатерина ДЖЕНТИМИРОВА рассказала, что в рамках акции «Цветы добра» учащиеся посадили 500 цветочных рассад, из которых 200 будут высажены на территории школы, а 300 штук переданы в управление округа для высадки на улицах и скверах.

«Ребята посадили львиный зев, петуньи, бархатцы, флоксы. В прошлом году они уже набили руку по посадке цветочной рассады. Наши цветочки были высажены не только на территории школы, но и на прилегающей территории Центральной городской библиотеки имени В.Г. Белинского. Мы очень радуемся тому, что наш город Якутск с каждым годом становится все краше, яркие цветы радуют горожан до поздней осени», — рассказывает Екатерина Аликовна.

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иректор СОШ №10 имени Д.Г. Новопашина Тамара ПАНИНА уверена, что учащихся к экологической культуре нужно прививать с раннего детства: «Наша школа с удовольствием принимает участие в мероприятиях Года добра, в частности, в акции «Цветы добра». Дети приобщаются к экологической культуре, учатся заботиться о природе, любить родной город Якутск, уважать и ценить труд других людей».

В День России, 12 июня, учащиеся школы №10 примут участие в общегородской акции «Цветы добра» и вместе с учителями и родителями посадят цветы на территории Промышленного округа.