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Год добра: трудовые коллективы предприятий выходят на субботники

С 14 апреля по сложившейся традиции в рамках направления «Цветущий Якутск» Года добра, трудовые коллективы предприятий и организаций столицы, общественные и молодежные объединения начали выходить на субботники по санитарной очистке городских улиц, площадей и скверов.

Сотрудники Окружной администрации города Якутска совместно со специалистами Управления Центрального округа вышли на уборку снега и наледи, сухого мусора с территории детской площадки Натальи ВОДЯНОВОЙ на Талом озере.

Главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности Наталья ПУШКАРЕВА отмечает, что на традиционные весенние субботники всегда выходит с хорошим, приподнятым настроением: «С сегодняшнего дня в городе в преддверии майских праздников стартовали традиционные апрельские субботники по санитарной очистке. В Окружной администрации города Якутска я работаю достаточно давно и всегда с большим удовольствием принимаю участие в этих субботниках. Сегодня пятница, стоит прекрасная солнечная погода, свежий воздух и нам очень радостно, что мы помогаем нашему городу очиститься от накопившегося мусора. Сотрудники бухгалтерии всегда активно участвуют в городских мероприятиях, субботниках, вот и сегодня, мы все дружно вышли на уборку сухого мусора».

На субботник с Управления Центрального округа вышло восемь человек. Мужчины, вооружившись лопатами чистили снег и наледь с территории детской площадки, а женщины убрали сухой мусор. Сотрудники управления округа рассказали, что для проведения первого трудового субботника территория детской площадки Натальи ВОДЯНОВОЙ была выбрана неслучайно, из-за обильного снегопада здесь образовался толстый слой наледи, который может быть опасен для малышей и мамочек.

Студент Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Тускул ТАРАСОВ рассказал, что проходит трудовую практику в Окружной администрации города Якутска и наряду с сотрудниками администрации вышел на субботник: «Сегодня установилась очень теплая весенняя погода, поэтому на субботник мы вышли с хорошим боевым настроем. Считаю, что проведение трудовых субботников не только помогает в очищении города от грязи и мусора, но и помогает коллективам быть более сплоченными, установить дружеские отношения, выработать взаимовыручку».

Студент четвертого курса Филологического факультета Северо-Восточного университета имени М.К. Аммосова Евгений ТЕН отмечает, что участвует в трудовых субботниках не первый раз: «Отрадно, что ежегодно на территории города Якутска проходят трудовые субботники, благодаря которым каждый горожанин может внести свою посильную лепту в общее дело благоустройства и санитарной очистки города Якутска. Сегодня, в рамках субботника мы очистили тротуары от снега и наледи, чтобы людям было удобно ходить. Мы все живем в городе Якутске и почему бы нам не присоединиться к субботникам и не убрать город от мусора».

Гость столицы из с. Борогонцы Усть-Алданского улуса Анна БАРАШКОВА замечает, что и сама не раз принимала участие в трудовых коммунических субботниках. «Мы с мужем приехали погостить к своим детям и очень рады, что в городе активно организуются субботники, коллективы и молодежь все дружно выходят на уборку города, это просто замечательно. Труд всегда облагораживает человека, дает ему силы и моральное удовлетворение. Я сама, когда была молодая тоже с удовольствием принимала участие в таких субботниках, мы чистили коровники, убирали снег с крыш, выходили на заготовку леса. От этих субботников у меня остались только хорошие, добрые воспоминания», — говорит Анна Прокопьевна.

Трудовые субботники с участием коллективом предприятий и организаций на территории города Якутска будут проходить еженедельно. О местах проведения субботников можно будет узнать в управлениях округов и пригородов столицы.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска
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