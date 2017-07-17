Год добра: создается Музей города Якутска

В честь празднования 385-летия со дня образования города Якутска, по направлению «Якутск юбилейный» Года добра, начинается создание Музея города Якутска. Инициатива по созданию Музея города Якутска принадлежит главе города Айсену Николаеву.

Здание музея будет построено в районе Залога, где создается охранная зона №2, охватывающая территории улиц Чернышевского, Ярославского и Крупской. Музей будет представлять собой не только традиционные экспозиции, но и современный культурно-исторический центр. Руководителем проекта является кандидат исторических наук, специалист, который на протяжении многих лет занимается археологическими раскопками, изучением истории столицы Екатерина Строгова.

Заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова рассказала, что начальный этап работ по созданию музея начался еще в прошлом году:

«Создание музея требует определенного количества времени, связанного с разработкой проектно-сметной документации, строительством здания, содержанием музея, какие в нем будут разделы, экспозиции. На сегодняшний день есть предварительная концепция, которая регулярно дополняется новыми разделами».

Окружная администрация города Якутска совместно с газетой «Якутск вечерний» запустила новый интересный проект – конкурс «Родословная: история моей семьи». Музей создается при участии горожан, поэтому конкурс «Родословная: история моей семьи» станет первым шагом к созданию музея.

«Надеемся, что горожане примут самое активное участие в этом конкурсе и начнут присылать интересные истории о своих предках, семейные летописи, архивные фотографии. У нас пока нет возможности собирать реликвии, экспонаты, домашнюю утварь, исторически значимые предметы быта, в связи с тем, что нет специально отведенного места. Поэтому на первоначальном этапе совместно с газетой «Якутск вечерний», городским порталом OneclickYakutsk решили собирать интеллектуальное наследие. Все поступившие материалы будут размещаться на городском портале OneclickYakutsk, а самые интересные семейные истории с фотографиями печататься в газете «Якутск вечерний». Ко Дню города планируем изготовить специальные стенды «Семейные истории нашего города», где будут представлены истории семей, принявших участие в этом конкурсе», — рассказывает Евдокия Ивановна.

В конкурсе могут принять участие все желающие. Работы принимаются по номинациям: «Семейная летопись», «Моя семья в истории Родины», «Наша династия», «Семейная реликвия», «Наш семейный фотораритет», «Самое большое родословное дерево», «Самая лучшая семейная летопись», «Самая дружная семья», «За знание многонациональных корней своей семьи», «За оригинальность и творческий подход в оформлении работы», «Лучшая семейная находка», «За художественную выразительность раскрытия исторической темы», «За художественное оформление родословной», «За сохранение и преемственность российских семейных традиций», «За режиссерское мастерство», «За отражение темы истории страны в родословной семьи», «За творческое осмысление материалов семейных архивов, «За открытие новых фактов истории».

«Думаю, что у каждого жителя города, особенно у коренных горожан в нескольких поколениях, имеются интересные сведения о своей семье, фотографии, документы. Даже если эти фотографии являются малоизученными, то, возможно, найдутся люди, которые подскажут, кто именно запечатлен на снимках и помогут узнать что-то новое и интересное об истории семьи. Для каждого горожанина, думаю, будет интересно, если об их истории и родословной узнали многие жители нашего города. Ведь многовековая история Якутска тесно связана с историей семей, которые сегодня живут и работают здесь. Поэтому мы обращаемся ко всем жителям принять активное участие в конкурсе и заложить интеллектуальное наследие Музея города Якутска», — отмечает Евдокия Ивановна.

Семейные летописи нескольких поколений горожан станут основой для создания Музея города Якутска.

Также в рамках направления «Якутск юбилейный» Год добра и проекта «Народный бюджет» ко Дню города ООО «Многомерные технологии» представит горожанам виртуальный музей города Якутска: 3D реконструкция исторического пространства. Здесь взрослые и дети смогут в виртуальном пространстве увидеть, как менялся облик главных площадей столицы.