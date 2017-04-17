Год добра: Совет отцов города Якутска организовал акцию «Доброе сердце»

Совет отцов города Якутска инициировал в ходе съезда проведение социальной акции «Доброе сердце», направленной на оказание помощи и поддержки нуждающимся категориям граждан.

На днях участники совета оказали помощь многодетной семье Даниловых, проживающей в микрорайоне Марха. Председатель Совета отцов Сайсарского округа Василий Пак рассказал, что, сложившись на общую сумму 10 тысяч рублей, купили для многодетной семьи продукты питания: картофель, репчатый лук, растительное масло, макаронные изделия, молочную продукцию, фрукты и сладости для детей.

Многодетная мама Татьяна Данилова одна воспитывает шестерых несовершеннолетних детей, двое из которых находятся по опекой. Сама работает санитаркой в ГБУ РС (Я) «Детская инфекционная больница», является студенткой Якутского медицинского колледжа. Старшей дочери Даниловых Иванне 13, а младшему Лаврентию 5 лет.

Отметим, что в благотворительной акции «Доброе сердце» приняли участие делегаты II Съезда отцов республики из Нюрбинского, Чурапчинского, Сунтарского, города Мирный, Верхоянского. Олекминского, Хангаласского. Намского, Таттинского, Мегино-Кангаласского, Вилюйского районов и города Якутска. Они оказали помощь многодетным и малоимущим семьям города Якутска, подарив им продуктовые наборы, детское питание, книги, игрушки, ноутбук и товары первой необходимости.

Окружная администрация города Якутска выражает благодарность всем делегациям съезда за активное участие в акции и оказание поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.