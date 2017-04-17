АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS
ПОГОДА
-1
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.29
 59.78
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.04.2017, 11:38
Экономика
Глава Единой сбытовой организации «АЛРОСА» покидает компанию — источники
17.04.2017, 11:31
Общество
Началась процедура формирования нового состава Общественной палаты Якутии
17.04.2017, 11:30
Столица
20 апреля – Единый информационный день
17.04.2017, 11:12
Столица
Вместо Подголова назначена и.о. главы Промышленного округа Якутска
17.04.2017, 10:46
Столица
Год добра: семья Садовниковых приняла участие в акции «Папа может, сын поможет!»
17.04.2017, 10:38
Политика
Резонанс
Прокуратура нанесла еще один удар по Ил Тумэну
17.04.2017, 10:31
Финансы
Россельхозбанк планирует направить 13 млрд рублей на поддержку инвестпроектов в Ставропольском крае
17.04.2017, 10:30
Культура & Образование
Михаил Сивцев о движении WorldSkills в Якутии
17.04.2017, 10:30
Столица
Сессия Якутской гордумы рассмотрит 13 вопросов
17.04.2017, 10:07
Республика
Суда на воздушной подушке начинают курсировать через Лену
17.04.2017, 10:03
Происшествия
МЧС предупреждает: 10-15 минут пребывания в ледяной воде опасны для жизни
17.04.2017, 10:03
Столица
Накануне Дня местного самоуправления
17.04.2017, 9:39
Культура & Образование
Сегодня день рождения модельера
17.04.2017, 9:25
Красота & Здоровье
Эксклюзив
EstetFashion-2017: Ювелирная коллекция Ымыы и «Киэргэ» признана лучшей!
17.04.2017, 9:06
Происшествия
В Якутии произошло два пожара
17.04.2017, 8:56
Общество
Сроки и процедуры по смене способа накопления фонда капремонта на специальный счет
17.04.2017, 0:00
Путешествия
Анонс
Стартовала викторина о Турции и не только …
16.04.2017, 21:48
Культура & Образование
Анонс
«Музыкальный Якутск» о «Якутяночке» сегодня
16.04.2017, 19:36
Общество
Фотофакт
Медики Якутии начали акцию в поддержку Егора Борисова
16.04.2017, 19:05
Общество
Сенсация
Якутский Царь-кулич попал в Книгу рекордов России!
16.04.2017, 19:01
Общество
В Якутии Пасхальный фестиваль открылся встречей о династии Рюриковичей
16.04.2017, 18:53
Сахалыы
Майа5а инбэлииттэр быыстапкалара ааста
16.04.2017, 16:04
Общество
Православные якутяне встретили Великий праздник Воскресения Христова
16.04.2017, 13:35
Общество
Сегодня день рождения руководителей, депутата и звезды эстрады
16.04.2017, 12:30
Республика
Олимпийские чемпионы радеют за процветание лыжного спорта в Алдане
16.04.2017, 12:28
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
16.04.2017, 9:50
Культура & Образование
Международный день цирка – самый добрый праздник
16.04.2017, 8:13
Общество
Россельхозбанк поздравляет якутян со светлым праздником Воскресения Христова – Святой Пасхой!
16.04.2017, 7:58
Общество
Пасха 2017: приметы, традиции, обычаи праздника
16.04.2017, 2:02
Красота & Здоровье
Экстра
Якутянка выиграла интернет-голосование на конкурсе «Мисс Россия» — 2017
16.04.2017, 1:53
Общество
Егор Борисов поздравляет со Светлым праздником Воскресения Христова
16.04.2017, 1:14
Общество
Эксклюзив
Богословский редактор Саргылана Леонтьева о трудностях перевода изречений царя Соломона с древнего иврита на якутский
16.04.2017, 0:11
Желток
Популярный ресторан Якутска закрывается
16.04.2017, 0:00
Общество
Видео
Якутская Епархия: С Пасхой!
15.04.2017, 20:03
Столица
Cтроительство многоэтажки в центре Якутска стало предметом публичных слушаний
15.04.2017, 19:26
Политика
Участники праймериз «ЕР» в Якутске встретились на вторых дебатах
15.04.2017, 14:51
Экономика
Кухни с фотопечатью
15.04.2017, 13:38
Происшествия
Госавтоинспекция обращается к водителям: «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!»
15.04.2017, 13:34
Республика
Закрыт ледовый автозимник Якутск — Нижний Бестях
15.04.2017, 13:20
Происшествия
Знакомство через соцсеть: Мужчина обокрал женщину
15.04.2017, 13:14
Экономика
Ипотека и Недвижимость: Посетитель ярмарки выиграл то, что шел покупать
15.04.2017, 12:55
Происшествия
В Якутске «Тойота Пассо» сбила 9-летнего мальчика. Ответят и родители
15.04.2017, 12:50
Путешествия
Турецкие власти: проблем с российскими чартерами нет
15.04.2017, 12:41
Происшествия
В Кобяйском районе раскрыта кража трех мешков карасей
15.04.2017, 12:27
Общество
Сегодня день рождения примадонны, художника, журналиста и строителя
15.04.2017, 10:24
Общество
Как выбрать кулич на Пасху 2017
15.04.2017, 9:07
Происшествия
В Якутске произошло два пожара
15.04.2017, 9:00
Общество
Страстная суббота 2017: что нельзя делать, приметы, обычаи и традиции
15.04.2017, 8:14
Общество
Cтрастная неделя 2017: что нельзя делать, подготовка к Пасхе, обычаи, традиции страстной седмицы
14.04.2017, 21:40
Экономика
Аэропорт Якутск: водители автобуса № 3 сами отказались ездить по улице Авиаторов
14.04.2017, 21:37
Столица
В Якутске продлен прием заявок на благоустройство дворовых территорий
14.04.2017, 20:29
Экономика
Биржа контактов «Сделано в Якутии. Покупай свое!»: Производители встретились с потенциальными заказчиками
14.04.2017, 18:39
Культура & Образование
Неделя финансовой грамотности от Алмазэргиэнбанка
14.04.2017, 18:29
Столица
Ветераны Губинского округа награждены на Пленуме ветеранов
14.04.2017, 18:13
Культура & Образование
Казахский ученый утверждает: народ Саха – хранитель духовной древности человечества
14.04.2017, 17:58
Столица
Тройка прекратила заезд на привокзальную площадь
14.04.2017, 17:45
Столица
Позитив
Год добра: трудовые коллективы предприятий выходят на субботники
14.04.2017, 17:34
Общество
Открытие Пасхального фестиваля искусств
14.04.2017, 17:22
Столица
Якутск вступил в международную программу ООН-Хабитат
14.04.2017, 17:13
Республика
«Себян» закрыт, за ним следуют большинство автозимников
14.04.2017, 16:59
Красота & Здоровье
В Якутск едут ведущие ЛОР-врачи страны
14.04.2017, 16:46
Общество
Осужденные Якутии получают профобразование
14.04.2017, 16:28
Республика
Усть-Нера стала последним пунктом «Колымского экспресса» в Якутии
14.04.2017, 16:17
Культура & Образование
Позитив
Радушие, греющее душу и дающее заряд бодрости
14.04.2017, 16:02
Общество
Награждены лидер профсоюзов Якутии и другие
14.04.2017, 15:59
Общество
Экстра
Срочно! Последний день сдачи отчетности НКО!
14.04.2017, 15:47
Происшествия
Малышка выпала из окна четвертого этажа
14.04.2017, 15:38
Культура & Образование
Саина представила Национальный театр танца своему продюсеру
14.04.2017, 15:34
Политика
Егор Борисов против отмены прямых выборов глав улусов и городов
14.04.2017, 15:22
Культура & Образование
Студенты колледжей Якутии рулят на Всероссийской научной конференции
14.04.2017, 15:12
Республика
17 апреля будут временные отключения электроэнергии
14.04.2017, 15:06
Республика
Снегозапасы существенно превышают норму! «Сахаэнерго» готовится к половодью
Архив новостей
Столица
17 апреля 2017, 10:46
461

Год добра: семья Садовниковых приняла участие в акции «Папа может, сын поможет!»

15 апреля, накануне светлого праздника Воскресенья Христова, в рамках направления «Цветущий Якутск» Год добра, первый заместитель главы по городскому хозяйству, председатель Совета отцов г.Якутска Дмитрий Садовников вместе с сыновьями Егором и Мишей принял участие в акции «Папа может, сын поможет!».

Эстафету семье Садовниковых передали Валерий и Роман Рябовы, которые дали старт акции 14 апреля, оказав помощь по уборке снега и наледи на территории детского сада №81 «Солнышко» в микрорайоне Марха.

Дмитрий Дмитриевич вместе с сыновьями оказал помощь многодетной семье Анастасии Решетниковой, которая одна воспитывает пятерых несовершеннолетних детей. Семья Решетниковых проживает в частном доме с печным отоплением в микрорайоне Птицефабрика. Семья Садовниковых   помогла им с заготовкой дров.

«После того, как семья Рябовых передала нам эстафету, мы сразу же решили оказать помощь многодетной семье, не откладывая это дело в долгий ящик. Принять участие в акции решили в субботний день. Через коллег узнал, что энергетики демонтируют непригодные, старые деревянные столбы, которые уже не используются, и попросил их оставить три столба, которые мы распилили, накололи и доставили многодетной семье. Выражаю слова благодарности директору Центральных районных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» Игорю Иванову, и.о. начальника Центральных электрических сетей Алексею Березовскому, а также Валерию и Роману Рябовым, которые дали старт акции. Эстафету мы передаем председателю общественной организации «Лига отцов РС (Я)» Айхалу Габышеву и руководителю МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Алексею Попову. Уверен, что эти достойные отцы тоже с удовольствием поддержат акцию Года добра», — прокомментировал Дмитрий Садовников.

Старший сын Егор Садовников учится в 11 классе, а младший Миша ученик 6  класса Саха гимназии. Ребята с большим энтузиазмом приняли участие в акции и отметили, что творить добрые дела нужно с самого раннего детства: «Мы рады, что в рамках акции «Папа может, сын поможет!», оказали помощь многодетной семье, распилили и накололи дрова, чтобы в доме было тепло и уютно. Считаем, что каждый горожанин способен сотворить доброе дело, просто не всегда нужно про это писать и говорить. Мы приняли участие в акции, чтобы поддержать своего отца, оказать помощь нуждающимся и не считаем, что сделали какой-то героический поступок».

Егор и Миша отмечают, что всегда готовы помочь родителям и им нравится работать на свежем воздухе. Они призывают своих друзей и одноклассников вместе со своими отцами присоединиться к акции и сделать посильное доброе дело.

Многодетная мама Анастасия Решетникова была очень рада тому, что семья Садовниковых привезла им целую машину дров, а также продукты и сладкие подарки. «У меня пятеро детей, старшей дочери 12 лет, а младшему сыну 3 годика. Мы проживаем в частном доме с печным отоплением, поэтому вопрос дров является для нас жизненно важным. Этих дров нам хватит на полтора-два месяца с лихвой. Так как я одна воспитываю детей, то дрова приходится колоть самим, сын Слава помогает. Огромную благодарность выражаю семье Садовниковых, Управлению Автодорожного округа, добровольцу Антону Васильеву, которые нам тоже всегда помогают», — говорит Анастасия Александровна.

 

comments powered by HyperComments
Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.04.2017, 22:48
Политика
Эксклюзив
В Якутии поднимается «Брекзит-волна»?
16.04.2017, 0:11
Желток
Популярный ресторан Якутска закрывается
12.04.2017, 12:41
Политика
Резонанс
В Якутске возбудили дело против организатора Воскресного митинга
14.04.2017, 12:33
Общество
Эксклюзив
Организаторы гей-парада в Якутске обратились с апелляцией в Верховный суд республики
13.04.2017, 15:42
Политика
Эксклюзив
Ил Дархан отозвался о работе премьера Чекина
14.04.2017, 18:13
Культура & Образование
Казахский ученый утверждает: народ Саха – хранитель духовной древности человечества
12.04.2017, 14:46
Культура & Образование
Видео
Эксклюзив
Певица Саина: Я ухожу со сцены!
11.04.2017, 21:57
Политика
В верхушке якутского КПРФ началось омоложение кадров
13.04.2017, 18:11
Политика
Еще один депутат покидает Ил Тумэн
13.04.2017, 14:43
Политика
Эксклюзив
Почему на министра Жондорова не возбуждают уголовное дело
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
17.04.2017

Михаил Сивцев о движении WorldSkills в Якутии

Анонс
Путешествия
17.04.2017

Стартовала викторина о Турции и не только …

Общество
16.04.2017

В Якутии Пасхальный фестиваль открылся встречей о династии Рюриковичей

Культура & Образование
16.04.2017

Международный день цирка – самый добрый праздник

Экстра
Красота & Здоровье
16.04.2017

Якутянка выиграла интернет-голосование на конкурсе «Мисс Россия» — 2017

Эксклюзив
Общество
16.04.2017

Богословский редактор Саргылана Леонтьева о трудностях перевода изречений царя Соломона с древнего иврита на якутский

Желток
16.04.2017

Популярный ресторан Якутска закрывается

Экономика
15.04.2017

Ипотека и Недвижимость: Посетитель ярмарки выиграл то, что шел покупать