Год добра: семья Садовниковых приняла участие в акции «Папа может, сын поможет!»

15 апреля, накануне светлого праздника Воскресенья Христова, в рамках направления «Цветущий Якутск» Год добра, первый заместитель главы по городскому хозяйству, председатель Совета отцов г.Якутска Дмитрий Садовников вместе с сыновьями Егором и Мишей принял участие в акции «Папа может, сын поможет!».

Эстафету семье Садовниковых передали Валерий и Роман Рябовы, которые дали старт акции 14 апреля, оказав помощь по уборке снега и наледи на территории детского сада №81 «Солнышко» в микрорайоне Марха.

Дмитрий Дмитриевич вместе с сыновьями оказал помощь многодетной семье Анастасии Решетниковой, которая одна воспитывает пятерых несовершеннолетних детей. Семья Решетниковых проживает в частном доме с печным отоплением в микрорайоне Птицефабрика. Семья Садовниковых помогла им с заготовкой дров.

«После того, как семья Рябовых передала нам эстафету, мы сразу же решили оказать помощь многодетной семье, не откладывая это дело в долгий ящик. Принять участие в акции решили в субботний день. Через коллег узнал, что энергетики демонтируют непригодные, старые деревянные столбы, которые уже не используются, и попросил их оставить три столба, которые мы распилили, накололи и доставили многодетной семье. Выражаю слова благодарности директору Центральных районных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» Игорю Иванову, и.о. начальника Центральных электрических сетей Алексею Березовскому, а также Валерию и Роману Рябовым, которые дали старт акции. Эстафету мы передаем председателю общественной организации «Лига отцов РС (Я)» Айхалу Габышеву и руководителю МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Алексею Попову. Уверен, что эти достойные отцы тоже с удовольствием поддержат акцию Года добра», — прокомментировал Дмитрий Садовников.

Старший сын Егор Садовников учится в 11 классе, а младший Миша ученик 6 класса Саха гимназии. Ребята с большим энтузиазмом приняли участие в акции и отметили, что творить добрые дела нужно с самого раннего детства: «Мы рады, что в рамках акции «Папа может, сын поможет!», оказали помощь многодетной семье, распилили и накололи дрова, чтобы в доме было тепло и уютно. Считаем, что каждый горожанин способен сотворить доброе дело, просто не всегда нужно про это писать и говорить. Мы приняли участие в акции, чтобы поддержать своего отца, оказать помощь нуждающимся и не считаем, что сделали какой-то героический поступок».

Егор и Миша отмечают, что всегда готовы помочь родителям и им нравится работать на свежем воздухе. Они призывают своих друзей и одноклассников вместе со своими отцами присоединиться к акции и сделать посильное доброе дело.

Многодетная мама Анастасия Решетникова была очень рада тому, что семья Садовниковых привезла им целую машину дров, а также продукты и сладкие подарки. «У меня пятеро детей, старшей дочери 12 лет, а младшему сыну 3 годика. Мы проживаем в частном доме с печным отоплением, поэтому вопрос дров является для нас жизненно важным. Этих дров нам хватит на полтора-два месяца с лихвой. Так как я одна воспитываю детей, то дрова приходится колоть самим, сын Слава помогает. Огромную благодарность выражаю семье Садовниковых, Управлению Автодорожного округа, добровольцу Антону Васильеву, которые нам тоже всегда помогают», — говорит Анастасия Александровна.