Год добра продолжается

Направление «Якутск – город возможностей» Года добра состоит из четырех блоков: «Бизнес – родной столице», «Развитие транспортной системы», «Труд во имя светлого будущего», «Агропояс городского округа». Куратор направления — заместитель главы города Якутска по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Петр Ефремов.

В течение Года добра в рамках направления «Якутск – город возможностей» проводится 36 общегородских мероприятий, в том числе 6 — по проекту «Народный бюджет».

Так, по блоку «Бизнес — родной столице» в Ледовом парке «Северное сияние» весной было организовано бесплатное посещение аттракционов для многодетных и малообеспеченных семей.

Коллектив развлекательного центра «Мандарин» проводит бесплатные утренники, мероприятия и выпускные для воспитанников коррекционных школ, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В честь празднования Дня Победы, Союз товаропроизводителей, предпринимателей торговли и потребительского рынка и НП «Союз малого бизнеса» провели для ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны мероприятие «Теплый май» в ресторане «Графский берег».

9 мая на территории часовни возле ул. Хабарова и Государственного цирка предпринимателями была организована полевая кухня, где все желающие могли попробовать солдатскую кашу, горячий чай, выпечку и пирожки. Для ветеранов тыла и труда, проживающих в пригородных селах, была организована бесплатная автобусная экскурсия по достопримечательным местам столицы.

В рамках благотворительной акции «Твори добро» сотрудники блока предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска перечислили однодневную заработную плату на оказание помощи детям, нуждающимся в лечении.

Сертификат на сумму 25 тысяч рублей начальник Департамента Ирина Гаргач 1 июня, в Международный день защиты детей, вручила директору Благотворительного фонда «Харысхал» Вере Душкевич для оказания адресной помощи маленькой Ксюше Новиковой, нуждающейся в постоянном лечении.

В июне в Парке культуры и отдыха состоялся гастрономический фестиваль «День пирога», где приняли участие кондитерский цех «Сладкие мечты», клуб «Ремикс», комбинат питания «Сергелях, «Пай Шоп», развлекательный центр «Мандарин».

В сентябре, ко Дню предпринимателя Республики Саха (Якутия), в Строительном округе на территории сквера имени Карла Маркса запланировано торжественное открытие сквера предпринимателей. В сквере будет освещена главная аллея, обустроены зоны отдыха, сцена для выступлений, установлены камеры видеонаблюдения, точки wi-fi. Осенью предприниматели столицы примут участие в благоустройстве и озеленении территории сквера, посадят саженцы.

Главный специалист отдела потребительского рынка Наталья Слепцова рассказала, что с 14 июля по 15 августа на площади Орджоникидзе состоится всероссийская ярмарка меда. «На ярмарке будет представлен широкий ассортимент меда с регионов Башкирии, горного Алтая, Приморья и местных пчеловодов. В честь Года добра пчеловоды передадут две бочки меда воспитанникам специальных (коррекционных) школ-интернатов города Якутска. А с 11 августа на Комсомольской площади откроется традиционный «Школьный базар». Приемом заявок и решением организационных вопросов занимается Окружная администрация города Якутска. От предпринимателей столицы уже начинают поступать первые заявки на участие», — говорит Наталья Петровна.

Ко Дню работников торговли, 21 июля, будут подведены итоги открытого городского конкурса «Лучшее предприятие торговли». Сейчас работает конкурсная комиссия, которая выезжает по предприятиям, подавшим заявки на участие в конкурсе.

В августе на площади Орджоникидзе откроется ярмарка цветочных букетов и комнатных растений.

К 385-летию со дня образования города Якутска состоится полюбившаяся многим горожанам выставка-ярмарка «Вкусноград». Также в этнографическом комплексе «Усадьба Атласовых» пройдет фестиваль ухи, где примут участие трудовые коллективы, семейные и дружеские команды.

По блоку «Развитие транспортной системы» в рамках муниципально-частного партнерства планируется открытие двух теплых автобусных остановок по ул. Дзержинского, 5, рядом с ДЮСШ №1 и в микрорайоне Кангалассы.

«Для духовно-нравственного воспитания населения на 52 маршрутных автобусах с внешней и внутренней сторон размещены логотипы Года добра и стихи о добре и добрых поступках.

Весной совместно с Управлением ГИБДД в специальных (коррекционных) школах-интернатах проведены уроки обеспечения безопасности дорожного движения. В новом учебном году такие уроки будут возобновлены. Совместно с НО «Союз-Авто» в течение лета планируем открыть новую зону для досуга горожан», — отмечает начальник отдела организации и контроля транспортной деятельности Николай Ксенофонтов.

В октябре будут подведены итоги конкурсов «Лучший водитель маршрутного автобуса» и «Лучший автобусный маршрут».

По блоку «Труд во имя светлого будущего» продолжается благотворительная акция «Эстафета добра», участниками которой в первом полугодии стали десятки коллективов стоматологических клиник, культурно-развлекательных центров, частных детских садов, торговых предприятий, производители бутилированной воды, рестораторы и отельеры.

Весной в столичных кинотеатрах прошли бесплатные показы кинофильмов и мультфильмов для детей из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанников коррекционных школ.

По блоку «Агропояс городского округа» в сентябре крестьянские и фермерские хозяйства, местные товаропроизводители присоединятся к акции «Добрая цена» и в период ежегодной ярмарки сельхозпродукций «Урожай» будут реализовывать местную сельскохозяйственную продукцию по нижерыночным ценам. Многодетные и малоимущие семьи выйдут на уборку картофеля и овощей открытого грунта, где по принципу «собери пять мешков и забери шестой бесплатно», будут обеспечены свежими овощами.

В октябре для школьников будет организована научно-практическая конференция на тему развития сельского хозяйства.