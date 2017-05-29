Год добра: присоединяйтесь к «Эстафете добра»!

В Якутске с каждым днем набирает обороты благотворительная акция «Эстафета добра», стартовавшая еще в Год труда, и получившая продолжение в Год добра в рамках направления «Якутск — город возможностей».

В 2016 году участниками акции стали более 50-ти предприятий и общественных организаций столицы, индивидуальных предпринимателей.

Акция призвана объединить не только предпринимателей, но и трудовые коллективы предприятий и организаций столицы, общественные объединения, меценатов для оказания материальной и финансовой помощи незащищенным слоям населения, многодетным семьям, пожилым гражданам, ветеранам, одиноко проживающим пожилым людям, инвалидам.

Призываем предпринимателей и горожан поддержать благотворительную акцию «Эстафета добра» и совместными усилиями сделать как можно больше добрых дел, подарить радость и заботу тем, кто в этом нуждается.

По вопросу участия в благотворительной акции «Эстафета Добра» можете обратиться по тел.: 40-80-93 отдел предпринимательства и развития туризма г. Якутска.