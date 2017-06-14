Год добра: презентован диск поэта-песенника Владимира Егорова «Мой седой Якутск»

Общественная организация инвалидов «Якутская республиканская ассоциация инвалидов-студентов и специалистов» в прошлом году выиграла грант главы города Якутска, направленный на поддержку общественно значимых проектов. Благодаря этому гранту был выпущен компакт-диск авторских песен поэта-песенника, барда Владимира Егорова «Мой седой Якутск». 13 июня в Большом зале Окружной администрации города Якутска диск был презентован общественности.

В презентации приняли участие заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова, коллеги, друзья, одноклассники и родственники Владимира Егорова, воспитанники детских оздоровительных лагерей.

Друзья и коллеги рассказали, что Владимир Прокопьевич еще будучи студентом физико-математического факультета Якутского государственного университета, начал вести активную общественную и научную работу, заниматься поэтическим и музыкальным творчеством. В 70-х годах исполнял свои авторские песни на различных фестивалях, концертах, походах, в стройотрядах.

Компакт-диск авторских песен Владимира Егорова в формате МP3 был выпущен в рамках проекта «Славим наш город Якутск». Друзья поэта – песенника Александр Васильев и Александр Капитонов отметили, что поэзия Владимира Егорова способствует воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к родному городу Якутску, формирования у нее морально-нравственных ценностей.

В диск вошло 14 авторских песен: «Мой Сергелях», «Маме», «Боль утраты», «Белый голубь», «Весна», «Песня мальчугана», «Путевка профсоюзная», «Осень», «Жертва аэробики», «Свадьба дочери», «Песня о Золушке», «Новый год», «Старой дружбе мы верны», «Мой седой Якутск».

Заместитель главы города Якутска Евдокия Евсикова отметила, что диск стал настоящим подарком для ценителей творчества Владимира Егорова в юбилейный для столицы год: «Уверена, что авторские песни Владимира Егорова будут звучать на различных концертных площадках, где пройдут праздничные мероприятия Дня города. В сентябре мы отмечаем 385-летие со дня образования города Якутска и выпуск диска стал хорошим подарком для ценителей музыки, для горожан и, самое главное, для подрастающего поколения».

Большую благодарность Евдокия Ивановна выразила вдохновителю и автору проекта Пантелеймону Егорову, директору Северо-Восточного научно-инновационного центра развития инклюзивного образования СВФУ имени М.К. Аммосова.

Владимир Прокопьевич помимо творчества активно занимался спортом, был чемпионом университета по спортивной гимнастике, увлекался лыжным спортом. Также руководил вокально-инструментальным ансамблем своего факультета, являлся лауреатом городских, республиканских и российских смотров художественной самодеятельности, основателем клуба самодеятельной песни «Стерх».

Владимир Егоров в 1997 году скоропостижно ушел из жизни после продолжительной болезни. С супругой Ольгой Николаевной воспитали двух дочерей. Сейчас в семье Егоровых трое внуков и один правнук.

Младшая сестра поэта-песенника Любовь Прокопьевна рассказала, что поэтическое и музыкальное творчество брата было обусловлено тем, что их отец Прокопий Егоров являлся известным журналистом Якутии и первым редактором газеты «Молодежь Якутии». Именно от отца юный Володя перенял любовь к литературе и поэзии.

Друзья и родственники барда за оказанную поддержку в выпуске компакт-диска авторских песен Владимира Егорова огромную благодарность выразили главе города Якутска Айсену Николаеву, заместителю главы города по социальным вопросам Евдокии Евсиковой, сотрудникам отдела по связям с общественностью Окружной администрации города Якутска.

Первая партия компакт-диска выпущена в количестве 100 экземпляров, которая будет подарена общеобразовательным и культурным учреждениям столицы.