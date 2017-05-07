Год добра: ночные волки стали участниками акции «Папа может, сын поможет!»

Активисты мотоклуба «Ночные волки» 6 мая присоединились к городской акции «Папа может, сын поможет!», проводимой в рамках направления «Цветущий Якутск» Года добра.

В преддверии празднования 72-й годовщины Великой Победы, известные якутские байкеры вместе с сыновьями провели большую генеральную уборку площади Победы. Они очистили от пыли и грязи плиты с именами героев Великой Отечественной войны, вычистили скульптурные композиции, а также прибили аншлаг с адресом дома и номерами подъездов к первому корпусу 202 микрорайона, более известным, как «дом ветеранов», где живут участники и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны.



«Телефонный звонок с просьбой установить таблички с указанием адреса и номеров подъездов поступил сегодня утром во время прямого телеэфира передачи «Прямой разговор» главе города Якутска Айсену НИКОЛАЕВУ от ветерана войны, жителя дома. Очень многие приходят поздравлять наших ветеранов, но из-за отсутствия указателя адреса, люди путаются. Спасибо большое, ночным волкам за оперативность, за то, что очень быстро решили наш вопрос», — поблагодарила участников акции начальник управления Губинского округа Любовь САВВИНА.



«Сегодня мы вышли на акцию, чтобы поддержать память о героях Великой Отечественной войны. Взяли метла, тряпки и мыли, оттирали площадь Победы, своим примером показывая детям, что надо оберегать и сохранять памятники. Народ, который забыл свое прошлое, не имеет будущего. Мы не должны этого допустить. Также сегодня съездили в город Покровск, чтобы передать знамя Якутского отделения «Бессмертного полка» покровчанам», — говорит руководитель мотоклуба «Ночные волки» Виктор с позывным «Инженер».



Мотоклуб «Ночные волки» стал восьмым участником городской социальной акции «Папа может, сын поможет!». Они передают эстафету мото- и автоклубам города Якутска, чтобы те своими добрыми делами также поддержали инициативу, появившуюся в Год добра.

Напомним, что старт акции был дан в Год добра 13 апреля отцом и сыном Рябовыми из микрорайона Марха, которые вместе очистили территорию детского сада № 81 «Солнышко» от снега и наледи.



Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА