Год добра: молодежь дала старт добровольческой акции по реконструкции детских площадок

На прошлой неделе, в рамках направления «Якутск молодой» Года добра, стартовала акция по реконструкции и уборке детских площадок на территории городского округа «город Якутск».

Первыми откликнулись Молодежный Совет Сайсарского округа и активисты общественной организации «Город добра». По просьбе Клавдия ЕГОРОВА, представителя Городского Совета ветеранов и жителя Сайсарского округа, добровольцы провели работы на территории детской площадки микрорайона Борисовка-1: убрали сухой мусор и покрасили ограждения.

В целях развития добровольческого движения в Года добра, планируется привлечение к данному мероприятию Молодежных советов округов и пригородов городского округа «город Якутск», общественных организаций и трудовых коллективов организаций и предприятий. В связи с этим, ребята передали эстафету по реконструкции детской площадки Молодежному совету села Хатассы.

Организаторы благодарят Управление Сайсарского округа за предоставленный инвентарь и помощь в проведении акции.