 Год добра: «Миллион сердец»Детского (подросткового) центра

15 мая, в Международный день семьи, в КЦ «Сергеляхские огни» прошел творческий концерт Детского (подросткового) центра города Якутска. Мероприятие состоялось в рамках акции «Миллион сердец», инициированной благотворительным фондом «Праздник жизни» совместно с общественным движением «Мы вместе» сторонников партии «Единая Россия».

Вечер стал своего рода отчетным концертом Детского (подросткового) центра. В концертную программу вошли номера от полюбившихся всем коллектива «Автобус радости», танцевальной студии «Северное сияние», инклюзивного ансамбля «Ил Дэгэй», цирковой студии «Акварельки» и многое другое.

Почетными гостями концерта стали глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, народный депутат РС (Я), руководитель благотворительного фонда «Праздник жизни» Алена АТЛАСОВА, заместитель главы города по социальным вопросам Евдокия ЕВСИКОВА и заместитель председателя Якутской городской Думы Марина СИЛКИНА.

«В Год добра в городе Якутске было запущено большое количество благотворительных проектов. Однако, «Миллион сердец» — это особенная акция, благодаря которой мы спасаем жизни наших детей. Я искренне благодарен Детскому (подростковому) центру, который не остался в стороне и стал одним из ее участников. Не могу не отметить замечательный подростковый центр «Автобус радости», который уже на протяжении 15 лет украшает своими яркими номерами главные городские мероприятия. Если в самом начале пути это был совсем маленький коллектив, то сейчас в нем насчитывается свыше трехста детей», — отметил глава города Айсен Николаев в своей приветственной речи и в знак благодарности вручил коллективу «Автобуса радости» 20 путевок в летний оздоровительный лагерь в республике Крым.

«Символично, что в Международный день семьи, мы собрались здесь для того, чтобы помочь семьям, у которых есть онкобольные дети. Я хочу сказать спасибо Окружной администрации, которая помогает нам в проведении акции. Надеюсь, что проект станет доброй традицией и спасет еще больше детских жизней», — сказала инициатор акции, руководитель благотворительного фонда «Праздник жизни» Алена Атласова.

Все средства, вырученные от продажи билетов на концерт, пойдут на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Отметим, что акция «Миллион сердец» стартовала в прошлом году в День защиты детей. Первыми участниками стали детские сады города Якутска. В этом году в рамках акции в Якутске проходит ряд мероприятий, в том числе концерты и выставки картин. По словам организаторов, кульминация проекта состоится 26 мая на площади Орджоникидзе и площади Дворца детства, откуда в небо будут запущены сотни шаров добра, любви и милосердия.