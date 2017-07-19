Год добра: конкурс на лучшее освещение городских мероприятий  

В городском конкурсе могут принять участие журналисты, внештатные авторы, фотокорреспонденты, систематически освещающие мероприятия Года добра в городе Якутске, пропагандирующие необходимость и важность участия в мероприятиях жителей столицы.

Конкурс проводится по основным номинациям:

— Лучшая публикация (серия публикаций) в печатных средствах массовой информации;

— Лучший телесюжет (серия телесюжетов);

— Лучшая интернет-публикация с фотографиями (серия публикаций). Победителям в каждой номинации по итогам Года добра вручаются ценные призы.

Заявки на участие и материалы с пометкой «Конкурс журналистов Год добра – 2017» направляются по адресу: город Якутск, проспект Ленина, 15, каб.305 а, отдел по взаимодействию со СМИ, эл. почта: pressykt@mail.ru, тел. для справок 40-88-01.

Конкурсные материалы предоставляются до 15 декабря 2017 года.