Год добра: к благотворительной акции «Папа может, сын поможет!»  присоединились моряки

В преддверии Дня военно-морского флота России, 29 июля мужчины в разные годы, отслужившие в рядах военно-морских сил, вместе со своими сыновьями и братьями приняли участие в благотворительной акции «Папа может, сын поможет!».

В рамках акции они отсыпали горным песком внутриквартальную проезжую часть возле здания МВД РФ по РС (Я) по ул. Дзержинского Губинского округа.

«Сегодня мы решили поддержать акцию «Папа может, сын поможет!» и своим личным трудовым примером показать нашим сыновьям, братьям положительный пример оказания добрых дел и безвозмездной помощи. Хотелось бы, чтобы такие добрые акции проводились в нашем городе как можно чаще. Эстафету мы передаем нашим коллегам, товарищам – десантникам, у которых 2 августа также будет отмечаться профессиональный и армейский праздник День воздушно-десантных войск. Надеемся, что десантники, проживающие в городе Якутске, с удовольствием примут нашу эстафету и тоже сделают большое доброе дело», — отмечает матрос военно-морского флота Евгений Захаров.

В акции активное участие приняли 15 человек и пятеро детей, которые наравне со своими отцами и братьями, вооружившись лопатами отсыпали участок внутриквартальной дороги.

Заместитель начальника Управления Губинского округа по общим вопросам Максим Артемьев отметил, что в рамках акции «Папа может, сын поможет!» дружный коллектив ребят, отслуживших в рядах военно-морских сил Российской армии помог благоустроить дворовую территорию жилого квартала: «Управление округа выражает огромную благодарность ребятам, которые вместе со своими сыновьями очень ответственно подошли к делу благоустройства данного квартала. Участок проезжей части, отсыпанный горным песком, станет намного удобнее для проезда автотранспортных средств и передвижения пешеходов. Хотим пожелать ребятам дальнейших успехов, чтобы подрастающее поколение училось на положительном примере настоящих мужчин и чтило их армейские традиции».

Также в этот день моряки организовали субботник по очистке береговой линии реки Лена и озера Хатыыстаах на 202 микрорайоне.

Отметим, что благотворительная акция «Папа может, сын поможет!» реализуется в рамках направления «Цветущий Якутск» Года добра. Акция направлена на оказание различных добрых дел и благотворительной помощи.