Год добра: итоги первого полугодия

10 июля глава города Якутска Айсен Николаев провел заседание оргкомитета, где были подведены итоги первого полугодия по двум из семи направлений Года добра: «Добровольцы столицы» и «Якутск молодой».

Куратор направления «Добровольцы столицы», начальник Департамента по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям Руслан Тимофеев рассказал, что по семи блокам направления «Добровольцы столицы» в течение года планируется провести 49 общегородских мероприятий, из которых в первом полугодии исполнено 11. Это акции «Корзинка добра», «Добрый доктор», «Неделя добровольчества», бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Активное участие в акциях принимают общественные и волонтерские организации, трудовые коллективы предприятий, учебные заведения, общеобразовательные учреждения, землячества, профсоюзные объединения. Также проводятся субботники, организуется адресная помощь ветеранам и пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья. По блокам «Спасатели» и «Обучение» среди студентов проведены занятия школы-тренинга по ликвидации последствий паводка и ЧС, оказание первой помощи пострадавшим, спасение на воде, подготовка добровольцев по охране общественного порядка. По блоку «Экология» 15 июня стартовала акция «Тысяча и одно дерево», в рамках которой активисты общественной организации «Город добра» посадили саженцы деревьев в селе Маган. По блоку «Личный пример» за первое полугодие проведено 18 мероприятий: субботники по влажной уборке на территории памятников и мемориальных комплексов, адресная помощь многодетным семьям, уборка бытового мусора с территорий площадей и скверов столицы.

О мероприятиях, реализованных за первое полугодие по направлению «Якутск молодой» рассказал куратор направления, начальник Управления молодежи и семейной политики Виктор Говоров. По восьми блокам направления запланировано проведение 42 общегородских мероприятий, из которых исполнено 12.

Самым крупным мероприятием блока «Строим вместе» на территории Автодорожного округа является строительство Сквера молодежи, приуроченное Году добра в г.Якутске и Году молодежи в РС (Я).

С начала июня стартовала эстафета по реконструкции и ремонту детских игровых площадок среди Молодежных советов округов и пригородов. Первыми участниками эстафеты стали добровольцы Сайсарского округа, села Хатассы и микрорайона Марха. Среди студентов и школьников проведены открытые уроки, лекции и профилактические беседы о вреде табакокурения, употребления алкоголя и наркотических веществ. С февраля такие лекции прошли в стенах Якутского технологического института, Якутского индустриально-педагогического колледжа, Якутского экономико-правового института, Восточно — Сибирского института экономики и менеджмента, НПСОШ №2, СОШ №№10 и 21.

По блоку «Трудовая молодость» убраны снег и наледи на территориях социально значимых объектов.

В апреле-мае организованы встречи с ветеранами, тематические уроки «Победа в Великой Отечественной войне», акция «Эстафета памяти», в рамках которой молодежь в социальных сетях выкладывала фотографии и воспоминания родственников о войне.

По блоку «Творческая молодежь» в середине июля состоится молодежный флешмоб «Free hugs» (бесплатные обнимашки) и Фестиваль красок «Холи», приуроченный к 385-летию со дня образования города Якутска и Году молодежи. В конце июля в вечернее время на площадях пройдет концертная программа «Ночь симфонической музыки» с участием симфонического оркестра и хоровых коллективов. В сентябре в жилых домах будет организована фотовыставка работ молодых фотографов. В октябре в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов состоится открытие памятника, посвященного студенческим отрядам Якутии.

Глава города Айсен Николаев отметил, что в целом по всем направлениям Года добра мероприятия проходят весьма интересно и насыщенно, призвав участников акций активнее рассказывать о добрых делах в социальных сетях и средствах массовой информации, тем самым привлекая к мероприятиям больше горожан.