Год добра: инклюзивный ансамбль «Ил-Дэгэй» отметил 5-летие

Год добра стал особенным для якутского инклюзивного ансамбля «Ил-Дэгэй». В этом году коллектив отмечает свой первый юбилей. Ансамбль был образован в 2011 году при Центре творческого развития детей «Солнечный мир». Сегодня в основном составе занимаются 65 детей разных возрастов, из них 12 передвигаются на инвалидной коляске.

Дети ездят по разным странам, принимают участие в международных, региональных, республиканских и городских конкурсах. В 2016 году стали обладателями гран-при фестиваля «Алтын майдан Крым». В качестве победы им вручили сертификат на обладание именной звездой 15-й величины в созвездии Девы.

17 апреля в культурном центре «Сергеляхские огни» состоялся праздничный концерт, посвященный юбилейной дате. Участники концерта вместе со своими ровесниками и артистами Государственного цирка РС (Я) представили красочные, яркие танцевальные и вокальные номера. В этот вечер их также поздравили звезды якутской эстрады.

«Спасибо огромное вам за то, что помогаете детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья жить полноценной жизнью. Вы выполняете важную миссию общества. В Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова тоже развивается инклюзивное образование. Сегодня у нас учатся 150 детей с ограниченными возможностями здоровья. Как правило, эти студенты более старательны, чем их сверстники», — поздравил проректор СВФУ им. М.К. Аммосова по педагогической работе Михаил Федоров. Он вручил руководителю ансамбля «Ил-Дэгэй» Арине Васильевой благодарственное письмо от имени ректора СВФУ им. М.К. Аммосова Евгении Михайловой.

Коллектив дарит детям возможность быть самими собой, ощущение абсолютного счастья и радости от аплодисментов и зрительского признания. Знаменательно то, что пятилетие инклюзивного ансамбля, дарящего детям добро, совпало с Годом добра в городе Якутске. «Через танец дети дарят добро своих сердец. Именно поэтому наш концерт называется «Мечта. Добро. Танец» и проводится в рамках направления «Будущее Якутска» Года добра. Мечта всех наших детей — крепко встать на ноги. Надеемся, что зрители почувствуют всю доброту юных артистов», — отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Детского подросткового центра г. Якутска Юлия Львова.