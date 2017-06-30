Год добра: добровольцы провели субботники 

С 27 по 29 июня в рамках направлений «Якутск молодой» и «Добровольцы столицы» Года добра, Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска совместно с Общественной организацией «Город Добра» организовали субботники на территориях, где проживают и проводят свое время ветераны.

Первым пунктом проведения работ по облагораживанию территории стал городской Совет ветеранов. Добровольцы провели садовые работы, помогая хозяевам с транспортировкой земли и песка, посадки цветов и уборки лишнего мусора.

Член Совета ветеранов, ветеран тыла Клавдий Егоров выразил слова благодарности активистам за проделанную работу.

«Благодаря «Городу Добра» город сам по себе становится добрее. Ребята отзывчивые, не остаются в стороне и помогают нуждающимся. Спасибо им за это!», – отметил Клавдий Георгиевич.

Вторым пунктом проведения субботника стала территория Специальной больницы стационара №1. Добровольцы убрали территорию от лишнего мусора и расчистили подвал от старых вещей. Теперь обитателям больницы, которыми являются в большинстве случаев ветераны войны, тыла и труда стало намного комфортнее находиться там и проходить лечение.

Общественная организация «Город Добра» — это молодые и энергичные юноши и девушки, которые активно проводят различные акции и мероприятия, где одной из главных задач является оказание помощи нуждающимся. Не оставайтесь в стороне, присоединяйтесь к большому движению добровольцев столицы.