Год добра: дети из коррекционных школ получили подарки

В столице подводятся итоги ежегодной благотворительной акции «Елка Добра».

Одним из первых общественная организация «Город Добра» вручила подарки воспитанникам Специальной (коррекционной) школы-интернат № 28 VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Праздничное мероприятие состоялось 3 февраля и было приурочено к завершению капитального ремонта здания, в котором сегодня живут и учатся дети. Воспитанники переехали сюда после Нового года, а до этого старшие жили в гостевых семьях, а младшие — в детском доме «Берегиня».

С долгожданным событием ребят и весь коллектив поздравила заместитель главы города Якутска Евдокия ЕВСИКОВА.

«Мы очень рады, что ремонт быстро закончился и дети получили возможность переехать в свой дом. Здание сегодня кажется совсем другим, новым, даже коридоры стали просторнее и светлее», — говорит Евдокия Евсикова. Она пожелала ребятам крепкого здоровья, успехов и удачи в учебе.

Вместе с представителями общественной организацией «Город Добра» заместитель главы города Якутска вручила детям подарки, купленные в рамках акции «Елка добра».

Напомним, благотворительная акция «Елка добра» прошла в Якутске во второй раз, в целях поддержки воспитанников детского дома «Берегиня» и учащихся коррекционных школ-интернатов VII и VIII вида. Горожане до 25 декабря 2016 года выбирали в магазине-партнере благотворительной акции «Антошка», расположенном на 3 этаже ЦУМа (ул.Курашова, 4), открытки с новогодней елки с пожеланием ребенка и покупали игрушки.

А 6 февраля долгожданные подарки получили учащиеся Специальной (коррекционной) школы-интернат № 22 VII вида.

Такие же приятные события ожидают в ближайшее время учащихся школы № 4, 34 и Детского дома «Берегиня».

«В 2015 году мы собрали 464 подарка, а в 2016 году уже 540. В связи с новогодними каникулами и длинным карантином, дети начали получать подарки только сейчас. Огромное спасибо неравнодушным людям, исполнившим желания каждого ребенка», – говорит организатор акции, руководитель общественной организации «Город Добра» Туяра ЗВЕРЕВА.

Она сообщила, что в эти дни общественная организация «Город добра» проводит неделю добровольчества, во время которой активисты оказывают адресную тимуровскую помощь пожилым людям, планируют выезды в Дом престарелых, собирают книги для детей из малоимущих семей, планируют организовать донорский марафон и выезд в онкологический центр.