Год добра: что происходит в Якутске

Под председательством первого заместителя главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрия Садовникова 3 мая состоялось заседание организационного комитета по проведению Года добра. В повестку заседания вошло рассмотрение трех направлений: «Будущее Якутска», «Якутск – город возможностей», «Строим Якутск».

По информации куратора направления «Будущее Якутска», заместителя главы города по социальным вопросам Евдокии Евсиковой, на сегодняшний день исполнено 9 мероприятий, в работе находятся – 42. Большинство мероприятий запланированы на летний и осенний периоды.

По блоку «Экологическое воспитание детей и подростков» проведена городская акция «Помоги птицам подкормиться», где приняли участие все общеобразовательные и дошкольные учреждения столицы. По итогам акции подведен итог городского конкурса на изготовление лучших кормушек, лидирующие позиции заняли учащиеся «Айыы кыhата», Саха гимназии и Специальной (коррекционной) школы-интерната №28.

По блоку «Активность юных — родному городу!» состоялся творческий концерт инклюзивного танцевального коллектива «Ил Дэгэй», посвященный пятилетию со дня основания ансамбля. В рамках II Съезда отцов Республики Саха (Якутия) проведены городские соревнования «Отец и сын – покорители вершин». Детский (подростковый) центр при поддержке Управления образования города Якутска организовал конкурс профессионального мастерства «ПрофСтарт», где приняли участие 40 семей: матери с дочерями, отцы с сыновьями. На базе Дворца детского творчества прошел городской бал для старшеклассников, где приняли участие свыше 300 человек.

По блоку «Так просто быть добрым» показаны благотворительные концерты с участием талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья, детских творческих коллективов и звезд якутской эстрады.

О ходе реализации мероприятий по направлению «Якутск – город возможностей» выступила начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Ирина Гаргач. Он отметила, что в течение года по четырем блокам направления «Якутск – город возможностей» запланировано проведение 30 общегородских мероприятий. На сегодняшний день по блоку «Бизнес – родной столице» проводится адресная помощь нуждающимся категориям граждан. Так, сотрудники предпринимательского блока Окружной администрации города Якутска перечислили свою однодневную заработную плату в помощь больным детям, которым нужно срочное лечение. Денежный сертификат 1 июня будет вручен Благотворительному фонду «Харысхал» для передачи семьям с детьми с тяжелым диагнозом.

В общеобразовательных учреждениях столицы проводятся уроки безопасности дорожного движения. На внешней стороне городских маршрутных автобусов размещены логотипы Года добра. Столичные предприниматели продолжают участвовать в благотворительной акции «Эстафета добра», с января по апрель проведено 18 акций.

По направлению «Строим Якутск» с отчетом выступил куратор, директор МКУ «Главстрой» Петр Кушкирин. Он отметил, что по блоку «100 скверов к 100-летию ЯАССР» в этом году 8 проектов по строительству скверов включены в программу по созданию комфортной городской среды, на 17 объектах будут проведены работы по благоустройству и реконструкции. По блоку «Школьные дворы столицы» по линии проекта «Народный бюджет» планируется реконструкция школьных дворов СОШ №20, ДШИ №1 в с. Хатассы, СОШ №19, Мархинской общеобразовательной школы №1.

По блоку «Многоуровневые парковки» планируется выдать пять разрешений на строительство и два разрешения на ввод многоуровневых парковок. С мая по октябрь начнется строительство детских игровых и спортивных площадок, часть объектов будут построены за счет проекта «Народный бюджет». Ко Дню города Якутска традиционно состоится подведение итогов городского конкурса «Лучший строитель», прием заявок на участие в конкурсе начнется с июля.

Начальник Департамента по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям Руслан Тимофеев ознакомил участников совещания со статистическими данными по освещению мероприятий семи направлений Года добра. В информационной работе лидирующие позиции занимают Автодорожный, Губинский, Центральный округа, мкр. Марха, с. Табага и с. Пригородное. За ними идут мкр. Кангалассы, Тулагино-Кильдямский наслег, Гагаринский и Сайсарский округа.

По итогам организационного комитета Дмитрий Садовников призвал начальников управлений округов и пригородов усилить работу по проведению мероприятий Года добра, поддержать общегородские мероприятия и привлекать к ним как можно больше горожан, трудовых коллективов предприятий и организаций.