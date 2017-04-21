Год добра: благотворительный концерт «Подари жизнь» от детсадов

21 апреля в Культурно-досуговом центре «Европа», в рамках направлений «Добровольцы столицы» и «Якутск – город возможностей» Года добра, детские дошкольные учреждения Автодорожного округа, с. Пригородный и с. Табага провели благотворительный концерт «Подари жизнь».

Организаторами концерта выступили Управление Автодорожного округа и коллектив детского сада №45 «Земляничка». Приняли участие вокальные и танцевальные ансамбли детских садов №45 «Земляничка», №22 «Жемчужинка», №70 «Кэрэчээнэ», №40 «Солнышко», №102 «Подснежник», №103 «Родничок».

От имени Управления Автодорожного округа юные таланты, родителей и педагогов поприветствовала заместитель начальника управления округа Туйара ТУЛАСЫНОВА. Она отметила, что благодаря социальным партнерам округа, ежегодно в городе проходят социально ориентированные и благотворительные мероприятия, акции, реализуются проекты, направленные на оказание адресной помощи нуждающимся. Туйара Станиславовна вручила педагогическим коллективам и руководству Культурно-досугового центра «Европа», в лице директора Николая ЕФИМОВА, благодарственные письма и памятные подарки.

Заведующая детским садом №45 «Земляничка» Саргылана ТОРОХОВА рассказала, что в рамках мероприятий Года добра дошкольные учреждения Автодорожного округа объединившись, решили организовать благотворительный концерт: «В нашем концерте принимают участие воспитанники детских садов, которые умеют не только петь, танцевать, читать, стихи, но и учатся осваивать актерское мастерство, ораторское искусство. Почти во всех детских садах города Якутска под умелым руководством воспитателей и педагогов созданы танцевальные, вокальные и хоровые ансамбли, которые всегда активно участвуют в общегородских и республиканских мероприятиях, становятся лауреатами различных творческих конкурсов. Вот и сегодня наши малыши при поддержке родителей, бабушек и дедушек с удовольствием приняли участие в благотворительном концерте «Подари жизнь». Уверена, что дети, благодаря таким мероприятиям, с младых ногтей учатся быть толерантными, милосердными, добрыми и отзывчивыми».

Жительница Автодорожного округа Оксана ПЕТРОВА привела на концерт сына Колю, воспитанника детского сада №40 «Солнышко». «Наш детский сад по мере своих возможностей всегда старается поддерживать благотворительные мероприятия, потому что, прежде всего, это важно для наших детей. Выступая на сцене они раскрепощаются, учатся быть артистами, а участвуя в благотворительных мероприятиях, воспитывают в себе такие жизненно важные качества, как доброта, милосердие, сопереживание».

Ньургустана УСТИНОВА, бабушка пятилетней Ани, воспитанницы детского сада №102 «Подснежник» говорит, что внучка с удовольствием ходит в детски сад и занимается вокалом: «Внучка очень любит петь, мечтает стать певицей. Сегодня я пришла ее поддержать и поучаствовать в благом деле».

В ходе благотворительного концерта, добровольцы угощали зрителей специальными печеньями с предсказаниями. Все вырученные от благотворительного концерта средства будут переданы семье Тани МУСТОФАЕВОЙ из Алданского района, у которой диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Девочке необходимо длительное лечение, которое требует много сил, терпения и финансовых средств.

Благотворительный концерт собрал неравнодушных к чужой боли горожан, которые в помощь семье Мустофаевых собрали денежные средства.