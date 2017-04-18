Год Добра: активная молодежь провела уборку на территории объекта культурного наследия

18 апреля, в целях приобщения к Международному дню памятников и исторических мест (Дню всемирного наследия), Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации, в рамках направления «Якутск молодой» Года добра, организовало субботник по влажной уборке и уборке сухого мусора на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» в Старом городе.

Задача этой праздничной даты – напомнить обществу о необходимости сохранения всемирного культурного наследия. В этот день во многих странах мира и городах России проводится множество мероприятий, посвященных сохранению всемирного наследия, открываются двери музеев, исторических зданий и архитектурных комплексов.

В мероприятии приняли участие активисты Общественной организации «Город добра» и учащиеся СОШ №2. Ребята подмели территорию мемориального комплекса, убрали сухой мусор и помыли памятные таблички.

Организаторы благодарят Управление Центрального округа за предоставленный инвентарь и помощь в организации субботника.

Справка:

Вечный огонь – мемориальный комплекс, памятник воинам 1918-1923 гг., погибшим в Гражданской войне. Воздвигнут на месте, где находится братская могила погибших красноармейцев. Монумент 1977 года постройки, занесен в список памятников истории и культуры, подлежащих государственной охране как республиканское наследие, определен специальным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).