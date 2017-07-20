Год добра: акция «Здоровье. Молодость. Мечта»

В рамках направления «Якутск молодой» Года добра, 19 июля в столице проведена акция по пропаганде здорового образа жизни «Здоровье. Молодость. Мечта».

Организаторами акции выступили Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска при участии общественной организации «Город добра», Управление Госнаркоконтроля Республики Саха (Якутия).

В ходе мероприятия населению были розданы памятки о вреде курения и алкоголя, с целью приобщения к здоровому образу.

В акции приняло участие более 200 человек, от студентов до людей пенсионного возраста.