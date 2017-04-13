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Столица
13 апреля 2017, 18:19
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Год добра: акция «Папа может, сын поможет!»

В рамках направления «Цветущий Якутск» Года добра, 13 апреля в Якутске стартовала новая социальная акция «Папа может, сын поможет!». Акция направлена на оказание адресной помощи нуждающимся категориям граждан, а также социальным объектам.

Старт социальной акции дали отец и сын РЯБОВЫ. Отец семейства Валерий Александрович работает в МУП «Жилкомсервис» и является членом инициативной группы отцов города Якутска. Сегодня он вместе с сыном Романом, в рамках акции «Папа может, сын поможет» по своей личной инициативе оказали помощь коллективу детского сада №81 «Солнышко» микрорайона Марха.

Валерий Рябов, участник акции:
— Решили очистить от снега и наледи территорию детского сада «Солнышко», изготовить деревянные настилы и трапы, чтобы детям и родителям было удобно перемещаться. Также очистили от наледи ступеньки детского сада. Для проведения акции мы неслучайно выбрали территорию этого детского сада, так как ранее мой сын Роман посещал этот детский сад, отсюда он пошел в школу. Эстафету акции «Папа может, сын поможет» мы передаем первому заместителю главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрию Садовникову и его сыновьям. Надеемся, что семья Садовниковых поддержит нашу инициативу и передаст эстафету уже следующим участникам акции.

Михаил ЮМАЕВ, руководитель администрации микрорайона Марха:
— Уверен, что эта добрая акция, направленная на оказание адресной помощи пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям, нуждающимся категориям граждан, а также социальным учреждениям: больницам, детским садам, школам, будет поддержана и другими инициативными отцами нашего города. В нашем микрорайоне акция будет продолжена, ее подхватят активисты Совета отцов.

Организаторы акции уверены, что такие мероприятия, в ходе которых отцы вместе с сыновьями оказывают помощь нуждающимся и творят добрые дела, помогают не только в укреплении семейных связей, но и в воспитании своим добрым примером подрастающего поколения.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска
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