Год Добра: адресная помощь

На прошлой неделе в рамках направления «Добровольцы столицы» Года Добра активисты общественной организации «Город Добра» оказали адресную помощь ветеранам.

Так, 1 июня ребята помогли Совету ветеранов города Якутска — они передвинули большие вазоны, подготовили грунт и клумбы для высаживания цветов и посадили более десяти кустов шиповника. Члены Совета ветеранов города Якутска Николай Андреевич и Клавдий Георгиевич остались довольны работой по благоустройству территории Совета ветеранов.

2 июня добровольцы ответили на призыв о помощи ветерана-медика Юлии Егоровны ИВАНОВОЙ, проработавшей всю жизнь в Республиканской больнице № 3. За несколько часов они помогли расчистить территорию дачного участка от старой травы и сухого мусора и обновить грядки. В благодарность за добросовестный труд Юлия Егоровна угостила ребят вкусным обедом на свежем воздухе.

Юлия Егоровна: «Я узнала из передачи «Новый день», что есть такая общественная организация «Город Добра», и что их активисты помогают ветеранам и пожилым людям. Очень здорово, что они откликнулись и оказали такую адресную помощь. Надеюсь, в Год добра число добрых дел и количество добровольцев будет только увеличиваться!».

Организаторы благодарят Управу Сайсарского округа за предоставленный инвентарь и помощь в организации мероприятия.