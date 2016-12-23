Глухари, лось и олени стали жертвой браконьеров в Нюрбе

Сотрудниками ОМВД России по Нюрбиноскому району совместно с представителями ведомств по охране природы проведены целевые рейды, направленные на выявление незаконной охоты.

В ходе рейда в таежной местности были выявлены двое местных жителей, не имеющие разрешения на добычу охотничьих ресурсов. У них были обнаружены и изъяты пять туш дикого северного оленя, одна туша лося и девять глухарей. Также полицейскими изъяты четыре единицы огнестрельного оружия: два нарезных самозарядных карабина и два гладкоствольных ружья.

В лесном массиве был выявлен еще один местный житель. У него обнаружены и изъяты три единицы незарегистрированного огнестрельного оружия: карабин «Сайга» 7,62мм., карабин «ТОЗ» калибра 5,6мм., ружье ИЖ-27 калибр 12. При этом, на карабине «Сайга» были спилены идентификационные номера.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258 «Незаконная охота» и ч.1 ст.222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия» Уголовного кодекса Российской Федерации.