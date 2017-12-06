Глубокий след в истории образования: В ИРОиПК отметили 100-летие Петра Скрябина

5 декабря 2017 года в актовом зале АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию Петра Семеновича Скрябина, I-го заместителя министра просвещения ЯАССР в 1959-1983 гг., заслуженного учителя школ РСФСР и ЯАССР.

В праздновании знаменательной даты приняли участие представители педагогической общественности республики, Хангаласского улуса – родины Петра Семеновича, коллеги, соратники – ветераны педагогического труда и близкие родственники, родные.

Особую торжественность началу мероприятия придало исполнение Гимна наслега «Дьөппөттөр буолабыт» на слова Алексея Третьякова, музыку Михаила Атласова хором учителей 1-Жемконской средней общеобразовательной школы имени Петра Семеновича Скрябина. Руководитель хора – Мария Ивановна Михайлова, отличник культуры Республики Саха (Якутия).

С тематическими докладами выступили:

Феодосия Васильевна Габышева, I-й заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия), доктор педагогических наук, профессор: “Руководитель, подвижник образования в республике.”

Галина Ивановна Алексеева, директор Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского–II, доктор педагогических наук: “П.С.Скрябин-инициатор олимпиадного движения в республике”.

Елизавета Анатольевна Мартынова, начальник муниципального учреждения «Хангаласское районное Управление образования» МР “Хангаласский улус”, Почетный работник общего образования РФ, отличник образования РС (Я): “П.С.Скрябин и Хангаласский улус”.

Илья Гаврильевич Федоров, председатель Совета ветеранов Министерства образования РС(Я), инспектор, начальник отдела Министерства просвещения ЯАССР с 1979 по 2003 годы, отличник народного просвещения РСФСР, заслуженный работник образования РС(Я), обладатель знака “Гражданская доблесть”: “У истоков инспекторской службы”.

Светлана Егоровна Захарова, начальник учебно-методического отдела Педагогического института СВФУ им.М.К.Аммосова, инспектор школ с 1978 по 1988 годы, заместитель министра просвещения ЯАССР по кадрам и общим вопросам с 1988 по 1992 годы, начальник отдела кадровой политики Министерства образования РС (Я) с 1992 по 1996 годы, отличник народного просвещения РСФСР, заслуженный работник образования РС (Я), кавалер ордена «Знак Почета»: «Менеджер образования-Петр Семенович Скрябин».



Галина Захаровна Скрябина, методист учебно-методического отдела Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне”, Почетный работник общего образования РФ, отличник образования РС(Я), «Методист Якутии»: «Помним, любим, гордимся».

Присвоение имени Петра Семеновича Скрябина в 2009 году школе его родного наслега стало важной вехой в славной истории 1-й Жемконской средней общеобразовательной школы. Сегодня в школе идет формирование нового поколения, которое призвано решать задачи нового столетия. От имени учащихся школы выступила Варламова Диана, ученица 11 класса I-Жемконской средней общеобразовательной школы имени П.С.Скрябина: «Моя родная школа».

Также на мероприятии приняли участие и выступили с приветственной речью глава 1 Жемконского наслега Хангаласского улуса Сергей Афанасьевич Прокопьев, заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) Савва Анатольевич Михайлов.

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) в связи со знаменательной датой наградило педагогов Хангаласского улуса:

«За преданность делу воспитания и обучения подрастающего поколения, многолетнюю добросовестную работу в системе образования» нагрудным знаком «Отличник образования Республики Саха (Якутия)» награждена Егорова Айта Ивановна, учитель начальных классов МОБУ «1-Жемконская средняя общеобразовательная школа имени П.С. Скрябина;

«За преданность делу воспитания и обучения подрастающего поколения, многолетнюю добросовестную работу в системе образования» знак «Почетный ветеран системы образования Республики Саха (Якутии)» вручен Скороходкиной Марии Николаевне, учителю начальных классов МОБУ «I-Жемконская средняя общеобразовательная школа имени П.С. Скрябина;

«За вклад в развитие системы образования Республики Саха (Якутия)» нагрудным знаком «За доброе сердце и профессионализм» награждена Солдатова Елизавета Николаевна, воспитатель интерната МОБУ «1-Жемконская средняя общеобразовательная школа имени П.С. Скрябина»;

Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) «За вклад в развитие системы образования, многолетний и добросовестный труд» вручена Пермяковой Снежане Петровне, заместителю директора по учебно-методической работе МОБУ «1-Жемконская средняя общеобразовательная школа имени П.С. Скрябина».

Заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) Савва Анатольевич Михайлов вручил Почетные грамоты Министерства по делам молодежи и семейной политики Республики Саха (Якутия):

Ефимовой Валерии Валерьевне, учителю биологии и химии МОБУ «1-Жемконская средняя общеобразовательная школа имени П.С. Скрябина;

Куприяновой Александре Петровне, учителю русского языка и литературы МОБУ «1-Жемконская средняя общеобразовательная школа имени П.С. Скрябина;

Очиржапову Очиржану Баировичу, учителю физической культуры МОБУ «1-Жемконская средняя общеобразовательная школа имени П.С. Скрябина.

От имени родственников Именную премию семьи Скрябиных, учрежденную к 100-летию Петра Семеновича Скрябина, вручил Варламовой Диане, ученице 11 класса I-Жемконской средней общеобразовательной школы имени П.С.Скрябина, Владимир Романович Терентьев, директор Верхне-Бестяхской средней общеобразовательной школы Хангаласского улуса, Почетный работник общего образования РФ.

Праздник украсили выступление Театра моды «Хаарчаана» 1-Жемконской средней общеобразовательной школы имени П.С.Скрябина, лауреата 1-й степени международного фестиваля «Восточная сказка» в г.Казань (2017 год); лауреата 1 степени регионального фестиваля «Зима начинается с Якутии», лауреата 1 степени международного фестиваля «Бриллиантовые нотки», представив коллекцию «Дети земли Олонхо» (руководитель театра — Мария Васильевна Филиппова, педагог дополнительного образования) и Коля Тарасов, ученик 5-го класса, песней “Учууталбар” на слова Николая Мординова-Амма Аччыгыйа, музыку Христофора Максимова (руководитель — Иванова Уруйдана Николаевна, учитель музыки).

Мероприятие прошло на приподнятом душевно-эмоциональном настрое.