Глазная больница поздравляет главного врача с высокой наградой

1 февраля Указом президента РФ за заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» было присвоено НАЗАРОВУ Анатолию Николаевичу – главному врачу государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница».

Коллектив ГАУ РС (Я) «Якутская Республиканская Офтальмологическая Клиническая Больница» поздравляет главного врача с высокой наградой:

Уважаемый Анатолий Николаевич!

От имени коллектива ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ» от всего сердца поздравляем Вас, с присвоением почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации»!

Невозможно переоценить значение работы в медицине и в здравоохранении, которой Вы посвятили всего себя!

Благодаря Вашей самоотдаче, неиссякаемой энергии и мужеству, высокому профессиональному долгу многие тысячи пациентов с глазной патологией на сегодняшний день получают специализированную и уникальную высокотехнологичную медицинскую офтальмологическую помощь.

Присущие Вам человеческая отзывчивость, ответственность и настойчивость в достижении поставленных целей, способствуют слаженной работе нашего дружного коллектива!

Мы очень гордимся и радуемся вместе с Вами за присвоение этой высокой награды! От всей души желаем Вам счастья, благополучия, здоровья и новых успехов в вашей нелегкой работе.