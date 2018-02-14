Глазная больница поздравляет главного врача с высокой наградой

1 февраля Указом президента РФ за заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» было присвоено НАЗАРОВУ Анатолию Николаевичу – главному врачу государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница».
Коллектив ГАУ РС (Я) «Якутская Республиканская Офтальмологическая Клиническая Больница» поздравляет главного врача с высокой наградой:
Уважаемый Анатолий Николаевич!
От имени коллектива ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ» от всего сердца поздравляем Вас, с присвоением почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации»!
Невозможно переоценить значение работы в медицине и в здравоохранении, которой Вы посвятили всего себя!
Благодаря Вашей самоотдаче, неиссякаемой энергии и мужеству, высокому профессиональному долгу многие тысячи пациентов с глазной патологией на сегодняшний день получают специализированную и уникальную высокотехнологичную медицинскую офтальмологическую помощь.
Присущие Вам человеческая отзывчивость, ответственность и настойчивость в достижении поставленных целей, способствуют слаженной работе нашего дружного коллектива!
Мы очень гордимся и радуемся вместе с Вами за присвоение этой высокой награды! От всей души желаем Вам счастья, благополучия, здоровья и новых успехов в вашей нелегкой работе.
СПРАВКА
Назаров Анатолий Николаевич, главный врач
В 1988 г. окончил медицинский факультет Якутского государственного университета по специальности «лечебное дело». В 2001 г. получил специальность менеджмента «муниципальное и государственное управление». В 2006 г. завершил учебу в Российской академии государственной службы при Президенте РФ по специальности «Экономика труда»
Высококвалифицированный врач-организатор, современный менеджер – один из видных организаторов здравоохранения новой Якутии.
В 2004-2007 гг. работал первым заместителем министра здравоохранения РС(Я).
С июня 2007 г. по настоящее время — главный врач ГАУ РС(Я) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница».
За последние годы под его руководством значительно укрепилась материально-техническая база больницы, приобретено передовое медицинское оборудование по офтальмологии, внедряются новые современные методы диагностики и лечения заболеваний глаз, проводится плановая, систематическая работа по повышению профессионального уровня сотрудников всех уровней. В результате увеличился объем выполняемых работ и услуг, улучшилось качество оказания медицинской помощи населению республики. Активно проводится выездная специализированная консультативная и офтальмохирургическая помощь жителям отдаленных районов Якутии.
Анатолий Николаевич — заслуженный врач РС(Я), врач-организатор высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения РС(Я) и РФ, лауреат всероссийских конкурсов «Трудовая слава России-2000» и «Менеджер-2001».
В 1999 г. признан лучшим руководителем ЛПУ РС(Я).comments powered by HyperComments