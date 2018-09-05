Главы российских городов и Всероссийский Совет местного самоуправления поддерживают Александра Саввинова

Когда до выборов остается несколько дней, думается, стоит вспомнить, что кандидатура председателя Якутской городской Думы Александра САВВИНОВА, выдвинутая партией «Единая Россия» на пост главы Якутска, поддержана Союзом представительных органов муниципальных образований РФ, в состав которого входят 80 крупных городов и столиц регионов России.

«9 сентября предстоит сделать серьезный выбор – на основе конституционного права избрать путем голосования главу города Якутска. Союз представительных органов муниципальных образований Российской Федерации поддерживает Александра САВВИНОВА, Председателя Якутской городской Думы, члена Координационного совета (президиума) Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации. Благодаря нашей совместной плодотворной работе город Якутск стал одним из самых ярких и активных членов Союза, деятельность которого насчитывает 20 лет», — заявил председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ, глава городского самоуправления г.Калуги Александр ИВАНОВ от имени членов Союза.

«Наша работа заслужила достойную оценку на самом высоком уровне в деле защиты интересов городов России и их жителей, дальнейшего развития и укрепления местного самоуправления.

Мы знаем Александра Александровича очень давно, дружим, вместе работаем и решаем важные задачи общероссийского уровня, мы реализовали немало социально значимых проектов, и он всегда и везде проявляет лидерские качества, помогает словом и делом. Это сильный и надежный соратник и друг, с кем легко и надежно работать, идти бок о бок по жизни. У нас впереди — немало целей и планов, которые мы непременно достигнем«, — считает Союз городов.

«Наши совместные мероприятия общероссийского масштаба, регулярно проводимые в городе Якутске, по праву стали образцом примера высочайшего профессионализма, инициативности, ответственности нашего Александра Александровича и всего депутатского корпуса, уникальной площадкой федерального значения не только для обмена передовыми муниципальными практиками, но и для дальнейшего развития местного самоуправления в России».

По мнению руководства Союза, являясь председателем Якутской городской Думы нескольких созывов, САВВИНОВ достойно представляет столицу РС(Я) — город Якутск — в президиуме крупнейшего общероссийского Союза представительных органов, в состав которого входят 80 крупных городов и столиц регионов России.

«Своим ответственным отношением к делу он заслужил высочайший авторитет среди коллег — глав городов и муниципальных образований, проявив себя инициативным, добивающимся позитивного результата руководителем, — считает Александр ИВАНОВ. — Активная и ответственная депутатская работа, многолетняя деятельность в Координационном совете Союза, стойкость, принципиальность, отмеченные многочисленными наградами Союза, преданность нашему общему делу вместе с коллегами из других регионов как единой и монолитной команде единомышленников позволяют эффективно защищать интересы муниципальных образований и жителей, принимать самое активное участие в совершенствовании местного самоуправления».

«Многогранный талант политика, высокий профессионализм Александра САВВИНОВА, а также дальнейшая активная деятельность в Союзе представительных органов муниципальных образований и впредь будут способствовать прогрессивному развитию города Якутска и созданию достойного уровня жизни горожан, а также дальнейшему развитию местного самоуправления в Российской Федерации», — заключает Александр ИВАНОВ от имени членов Союза представительных органов муниципальных образований России.

Помимо Союза представительных органов муниципальных образований РФ, в состав которого входят 80 крупных городов и столиц регионов России, кандидатура Александра САВВИНОВА на пост главы г.Якутска поддержана Всероссийским Советом местного самоуправления (ВСМС). Об этом в своем обращении от имени членов ВСМС заявил сенатор Олег МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Александр Александрович является заместителем председателя Центрального совета ВСМС по Дальневосточному федеральному округу, председателем Якутского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления. Мы знаем его как неутомимого труженика и настоящего профессионала. Как прогрессивный и современный руководитель, сплотив вокруг себя неравнодушных муниципалов из Якутии, Чукотки, Амурской, Магаданской областей, он проводит большую работу по развитию местного самоуправления не только Якутска, регионов Дальнего Востока, но и России в целом».

«На протяжении многих лет Александр САВВИНОВ работает над внедрением в Якутске продуктивных управленческих практик. И результат этой работы, мы уверены, уже успели оценить жители республиканской столицы. Позитивный опыт Якутского регионального отделения под руководством Александра Александровича по сплочению и объединению граждан для достижения благополучия и процветания республики, несомненно, заслуживает уважения«.

Говоря об этом, Всероссийский Совет местного самоуправления приводит в пример то, как якутские коллеги охотно делятся со всей страной практикой реализации таких важных социальных проектов, как интернет-портал «Oneclickyakutsk.ru», проект «Народный бюджет», экологическая акция «Вызов-кузов», создание центра помощи семье «Тэрчи». По информации Всероссийского Совета местного самоуправления сейчас о реализации подобных проектов задумываются десятки муниципалитетов по всей России.

«Якутск динамично развивается, растет количество его жителей, здесь строится новая социальная инфраструктура. И все это — благодаря слаженной работе команды. Именно поэтому, глядя на проделанную работу, мы поддерживаем выдвижение Александра Александровича САВВИНОВА на должность главы города Якутска», — заключает Всероссийской совет местного самоуправления.