Главврач РБ №2 о телемедицине

В начале июня этого года министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что дистанционные консультации «врач-пациент» начнутся на территории России не раньше 2019 года, хотя пилотные проекты в регионах возможны и раньше. Министр напомнила, что «основной импульс для информатизации здравоохранения был дан в 2010 году, когда правительство решило включить это направление в программу модернизации здравоохранения».

Телемедицина – это широкое понятие, которое включает в себя два вида коммуникаций: «врач-врач» и «врач-пациент». Как будет работать телемедицинская система «врач-пациент» покажет время. Пока мы можем говорить лишь о первом формате, который используем в работе уже ряд лет.

Первая телеконференция была проведена нами в 2009 году. 27 мая с широким участием общественности и СМИ состоялась презентация телемедицинского центра больницы. Презентация была проведена на оборудовании POLICOM.

Впервые в республике возможности телемедицины были продемонстрированы одновременным подключением шести участников видеоконференции: Национального центра медицины, Медицинского института СВФУ, I-ой Хомустахской участковой, Среднеколымской и Мегино-Кангаласской центральных районных больниц и нашей больницы.

Врачи проконсультировали тогда троих больных с демонстрацией рентгеновских снимков больного.

Пациент Хомустахской участковой больницы был осмотрен консультантом — заведующей отделением неврологии Республиканской больницы №2_ Центра экстренной медицинской помощи Людмилой Оконешниковой. Остальных пациентов консультировали заместитель главного врача Республиканского онкодиспансера Георгий Упхолов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии Медицинского института Михаил Винокуров, заведующий отделением травматологии РБ№2-ЦЭМП Степан Тордуин,

Гости и участники видеоконференции ознакомились с рабочей комнатой суточного мониторирования электроэнцефалографии в отделении неврологии. Завершилась презентация трансляцией видеоэндоскопической и травматологической операций в актовом зале больницы.

Это было начало.

В 2014 году нашим телемедицинским центром было проведено 899 телеконсультаций.

Наиболее нуждались в диагностических и лечебных мероприятиях на расстоянии, как, впрочем, и сейчас, больные с травмами и сердечно-сосудистыми заболеваниями — наибольшее количество проводимых консультаций было отмечено в четырех первичных сосудистых отделениях и травмоцентрах второго уровня в районах.

Примерно 90% всех инсультов и инфарктов миокарда консультируется и сейчас заведующими отделений и дежурными врачами больницы.

В 2015 году мы установили устройство удаленного присутствия. Основной робот работает в отделении общей реанимации нашей больницы, еще два — в операционных ЦРБ Мегино-Кангаласского и Намского районов. Заведующие отделениями РБ№2-ЦЭМП проводят консультации и оперативные вмешательства пациентам с травмами с использованием атроскопической стойки.

С 2015года вошли в практику обучающие дистанционные семинары для среднего медицинского персонала в пяти заречных ЦРБ.

Данная технология используется нами также в целях теленаставничества, когда опытный врач – специалист больницы курирует молодого коллегу из центральной районной больницы в режиме он-лайн, консультируя, корректируя, подсказывая. Как говорится, один ум хорошо, а два – лучше.

Что все это дает на практике?

Во-первых, это клиническая эффективность.

Быстрая оценка состояния больного, установление точного диагноза, своевременное лечение и транспортировка в специализированный стационар способствуют улучшению клинических исходов, снижению показателей осложнений, летальности и инвалидизации.

Устранение необоснованного перевода или транспортировки больного.

Во-вторых, экономическая эффективность.

Повышение эффективности использования коек в стационаре, сокращение продолжительности пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Сокращение затрат за счет более эффективного оказания медицинской помощи, как в отделении реанимации, так и в профильных отделениях.

Возможность проведения реабилитации в местных ЛПУ под наблюдением специалистов.

Немаловажны и организационные преобразования, связанные с использованием телемедицины. Это и возможность мгновенного доступа к данным пациента для оценки его состояния. И проведение последипломного обучения специалистов. Не говоря уже об улучшении коммуникаций между врачами как внутри ЛПУ, так и с коллегами других медицинских учреждений.

Проводимые плановые и экстренные видеоконференции и видеоконсилиумы позволяют организовать непосредственное общение между врачом-консультантом и лечащим врачом, при необходимости с участием больного. Причем сеанс может проходить как между двумя абонентами, так и в многоточечном режиме, то есть сложные случаи могут обсуждаться консилиумом врачей из нескольких, в том числе и центральных медицинских центров.

Хотя сегодня телемедицина остается, в первую очередь, дистанционной диагностикой, ее потенциальные возможности гораздо шире. Так, к перспективным направлениям ее относятся телехирургия и дистанционное обследование.

Что касается, дистанционного обследования, оно развивается в настоящее время в двух направлениях: дистанционное управление медицинской диагностической аппаратурой и дистанционное проведение лечебного воздействия, хирургической операции на основе использования дистанционно управляемой робототехники. Примером может служить управление сетевыми видеокамерами, что эффективно при наблюдении за состоянием пациентов в палатах интенсивной терапии и дистанционном контроле хирургических операций (при помощи робота «Да Винчи»).

С чем связаны перспективы телемедицины?

Прежде всего – с дальнейшей миниатюризацией контрольно-измерительных средств, внедрением смарт-технологий, робототехники, новейших достижений информатики, прикладных аспектов нанотехнологий. Вполне проявившей себя тенденцией развития телемедицинских технологий является формирование региональных телемедицинских сетей и при их создании будут использоваться практически все доступные средства связи.

У нас в республике работают сейчас два вида связи: спутниковая и оптоволоконная. Хорошо бы установить оптоволоконную связь во всех населенных пунктах республики, объединив их в единое информационное телемедицинское пространство. Причем надо выбрать такую связь, которая будет работать на тех скоростях передачи информационных данных, которые установлены в нашем регионе, а они разные – есть высокоскоростные и низкоскоростные. Оптоволокно сравняло бы эти скоростные качества. Убежден, что телемедицинские технологии должны работать и на низких скоростях, поскольку необходимость в этом есть. Телемедицинские роботы, которые установлены у нас в больнице, работают даже при очень плохом качестве интернета. Мы начинали использование этих телемедицинских роботов, опыт показал эффективность их использования, поэтому хотелось бы, чтобы они были установлены во всех центральных районных больницах. Они классифицируются по трем видам: переносные, используемые в операционных залах и самодвижущиеся, которые позволяют держать под контролем все помещения, не выходя из кабинета, где установлен этот робот.

Нами разработана программа внедрения телемедицинских роботов в центральные районные больницы республики и передана в Минздрав и Минсвязи республики.

Мы продолжаем активно изучать рынок сбыта телемедицинских роботов, и были бы рады, если будет принято решение о приобретении их для всей республики.

Использование телемедицины – необходимость, в первую очередь — для пациента. А раз так, то мы, медицинские работники, должны быть к этому готовы. Врач, как и во все времена, будет, прежде всего, лечить, но с использованием телемедицины возможности его существенно расширятся. И вместе с этим возрастет ответственность. Вырастет культура здорового образа жизни, профилактики и адекватного лечения. И мы готовы этому учиться.