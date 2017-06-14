Главврач поликлиники №3: у пациентки был не обморок, а другое…

Вчера в социальных сетях распространилась информация «В Якутске женщина упала в обморок в поликлинике». Министерство здравоохранения РС (Я) сообщает, что информация не соответствовала действительности и была сильно преувеличена.

В тот же день, 13.06.2017 г. Управлением здравоохранения г. Якутска была проведена административная проверка по данному сигналу.

Апросимов Л.А., начальник Управления здравоохранения г. Якутска при Министерстве здравоохранения РС (Я): «Как только к нам поступил сигнал, мы незамедлительно начали административную проверку. Была изучена медицинская документация, также опрошены участники события. Выяснено, что пациентка 1952 года рождения, состоит на учете по поводу артериальной гипертензии 2 стадии, сахарного диабета 2 типа средней степени тяжести. Дополнительно будет назначена комиссионная проверка, по результатам которой будут приняты организационные выводы. Хочу подчеркнуть, что больным с острой болью нигде не отказывали и не отказывают в больницах и поликлиниках. К сожалению, подобные ситуации: нежелание сторон стремиться к пониманию друг друга, к обоюдной доброжелательности и вниманию вызывает негативный общественный резонанс в виде сенсационных и скандальных постов в интернет-изданиях и мессенджерах».

Светлана Давыдова, главный врач поликлиники №3:

Со слов медперсонала, пациентка не обращалась и не была зарегистрирована в регистратуре на посещение хирурга. Хотя в нашей больнице практикуется различного типа запись на прием к любому врачу. Также имеется отделение сопровождения пациентов, минуя которое пациентка напрямую подошла к кабинету хирурга и попросилась на прием вне очереди. В это время в кабинете проводился прием больного и перевязка перевязка пациентки, перенесшей объемную операцию на брюшной полости. Естественно, хирург не мог в это время провести прием. Гражданке было предложено немножко подождать в коридоре. Несмотря на это, она потребовала немедленного приема, в противном случае угрожая жалобой заведующей отделением. Попытки персонала успокоить пациентку не возымели успеха. Пациентка стала эмоционально накручивать ситуацию, вследствие чего с ней случился приступ истерии. Обморока не было, она все время была в сознании. Врачом хирургом и врачом терапевтом была оказана неотложная помощь, затем гражданка была помещена в кабинет неотложной помощи. При повторном осмотре артериальное давление зафиксировано в пределах нормы. В дальнейшем пациентка была осмотрена врачом-хирургом, выставлен диагноз: «Панариций первого пальца правой кисти», амбулаторная хирургическая помощь оказана в полном объеме. Назначен повторный осмотр и перевязка на 14.06.2017 г. Кроме того, больная передана на активное посещение участковым терапевтом».