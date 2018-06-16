Главврач Николай Васильев поздравляет с Днем медицинского работника

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником с Днем медицинского работника! В когорте профессиональных праздников этот день занимает особое место. Этот праздник отмечают ветераны здравоохранения, работающие врачи, медсестры, акушерки, фельдшера, лаборанты, санитарки, технические работники, работники медицинской науки и образования. Миллионы благодарных пациентов спешат поздравить, или просто вспомнить добрым словом, все тех, чья повседневная работа — возвращать людям здоровье, спасать жизни, помогать появиться на свет, стоять надежным заслоном на пути заболеваний и эпидемий.

Наша профессия издавна почитаема в народе. Мы сопровождаем каждого человека с его рождения, благодаря нашему труду по всей планете растет продолжительность жизни, повышается ее качество. От эффективности системы здравоохранения напрямую зависит рост демографических ресурсов в стране, а также такие важнейшие государственные показатели, как количество трудоспособного населения, социально-экономическая стабильность, мобилизационные возможности.

Медицинский работник — это, прежде всего, профессионал своего дела, постоянно повышающий свое образование и кругозор, неустанно совершенствующий трудовые навыки. В нашей профессии всегда надо идти в ногу с последними достижениями медицины. Промедление — это движение назад. Во-вторых, медицинский работник должен быть примером и авторитетом для своих пациентов, а для этого ему необходимо развивать в себе лучшие человеческие качества. В-третьих, медработник обязан нести всю полноту ответственности за свою работу, должен уметь быстро и точно принимать решения и действия, направленные на спасение жизни и здоровья своих пациентов. Кроме того, для медработника на первом месте должны стоять понятия врачебного долга, профессиональной чести и корпоративной этики.

Важно, чтобы наш труд высоко оценивали не только пациенты, но и наши ветераны здравоохранения, за то, что мы продолжаем и поддерживаем на достойном уровне славные вековые традиции российских медработников. И, крайне важно, чтобы уже нашими достижениями и успехами по праву гордились наши младшие коллеги, те, кто через какое-то время, придут нам на смену. Только тогда мы можем считать свою работу полностью выполненной.

Во всех городах и весях нашей необъятной Родины работники здравоохранения издавна составляли настоящую интеллектуальную элиту общества, на нас всегда надеялись и уповали в трудные минуты жизни. И мы продолжаем приходить людям на помощь, потому что это наша работа, наше жизненное призвание.

Дорогие коллеги! Стремление помочь ближнему, сострадание, сочувствие, забота — это состояние души любого из нас. Счастье, что к этому прилагается чувство радости за каждую спасенную вами жизнь, за каждого выздоровевшего пациента или появившегося на свет младенца. Сознание выполненного долга и гордость за нашу профессию помогают забыть об усталости. И так продолжается весь рабочий день или всю дежурную смену, всю трудовую жизнь каждого медработника.

Уважаемые ветераны здравоохранения, в год 175-летия Якутской городской клинической больницы, примите в День медработника наши искренние поздравления и признательность, мы переняли от вас секреты мастерства, приняли из ваших рук эстафету славных традиций российских и советских медицинских работников! Желаю вам здоровья и долголетия, достатка, любви и заботы, всего самого наилучшего!

Дорогие коллеги! Еще раз от всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! В этот день мы все гордимся своей принадлежностью к замечательному медицинскому братству. Желаю вам всем позитивной энергии, отличного настроения, благоденствия и процветания, благодарных пациентов, новых достижений и успехов, любви и счастья вам и вашим близким! С наступающим ысыахом медработников, чистого неба и яркого солнца!