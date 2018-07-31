Главврач Лугинов: Айсен Николаев обозначил направления развития учреждений здравоохранения

30 июля в Якутской городской больнице №3 состоялась дискуссионная площадка на тему «Здравоохранение, ориентированное на человека» с участием врио главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА.
«Мы все получили большое удовольствие от встречи, состоялся продуктивный и открытый разговор. Все спикеры четко обозначили основные вызовы, которые стоят сегодня перед медициной республики. Очень понравилось выступление представителей первичного звена — главврачей центральных районных больниц и коллег, имеющих большой опыт работы в арктических и северных районах. Мы донесли до врио главы наши проблемы, предложения и перспективы отрасли. Айсен Николаев конкретно обозначил направления развития учреждений здравоохранения, учитывая специфику территорий от сельских, промышленных до арктических», — рассказал генеральный директор Республиканской больницы №1 — Национального центра медицины Николай ЛУГИНОВ.
Он подчеркнул, что в Якутии оказывается высокотехнологичная помощь по 19 профилям, это более 60 процентов от всей потребности.
«Уверен, как и в любой другой сфере, учет мнения и видения профессионалов имеет исключительное значение. На их основе мы будем принимать решения, направленные на коренное улучшение качества здравоохранения в республике. Практическая медицина, медицинская наука, безусловно, выполняют ведущую роль в сохранении общественного здоровья. Но правильно сказали коллеги, что здоровье населения должно перестать быть ведомственной проблемой медиков, а стать, в том числе и заботой властей, деловых кругов, общественных организаций и, конечно же, самих граждан», — подвел итоги дискуссионной площадки Айсен Николаев.
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