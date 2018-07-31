Главврач Лугинов: Айсен Николаев обозначил направления развития учреждений здравоохранения

30 июля в Якутской городской больнице №3 состоялась дискуссионная площадка на тему «Здравоохранение, ориентированное на человека» с участием врио главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА.

«Мы все получили большое удовольствие от встречи, состоялся продуктивный и открытый разговор. Все спикеры четко обозначили основные вызовы, которые стоят сегодня перед медициной республики. Очень понравилось выступление представителей первичного звена — главврачей центральных районных больниц и коллег, имеющих большой опыт работы в арктических и северных районах. Мы донесли до врио главы наши проблемы, предложения и перспективы отрасли. Айсен Николаев конкретно обозначил направления развития учреждений здравоохранения, учитывая специфику территорий от сельских, промышленных до арктических», — рассказал генеральный директор Республиканской больницы №1 — Национального центра медицины Николай ЛУГИНОВ.

Он подчеркнул, что в Якутии оказывается высокотехнологичная помощь по 19 профилям, это более 60 процентов от всей потребности.