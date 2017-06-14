Главврач больницы №2 в шоке от письма «своих» пациентов

Информация о республиканской больнице №2 — Центре экстренной медицинской помощи, которая содержится в открытом письме, опубликованном в некоторых СМИ, не соответствует действительности, заявил ЯСИА главный врач учреждения Борис Андреев.

На днях в одном из электронных изданий появилось открытое анонимное письмо от пациентов ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2 — Центр экстренной медицинской помощи». Оно адресовано министру здравоохранения региона Михаилу Охлопкову. В нем приводятся данные о «крайне неудовлетворительном качестве медобслуживания, которое вызвано не черствостью или неумением врачей, докторов и медсестер, а низким материально-техническим состоянием лечебно-профилактического учреждения и сомнительными платными услугами».

ЯСИА обратилось за комментарием к главному врачу Борису Андрееву. «Мы категорически не согласны с содержанием письма. Я работаю здесь с молодости и вижу, как с каждым годом меняется больница, укрепляется материально-техническая база. Сегодня мы обеспечены и новейшим медицинским оборудованием, и всеми необходимыми медикаментами, а также расходными материалами. Кормят очень хорошо, пища раздается в специальных ланч-боксах», — сообщил он.

Главврач прокомментировал информацию о платных услугах и о том, что центр «переполнен иностранными гражданами»: «Платные услуги никогда не навязывали. Если человек хочет пройти обследование быстро и без очередей, то может воспользоваться ими. В больнице имеется прейскурант, утвержденный Минздравом, мы не берем цены с потолка. Насчет мигрантов – да, учреждение заключило договоры со строительными компаниями, которые лечат у нас сотрудников, получивших травмы на производстве».

Борис Андреев пояснил, что в сезон — весной и осенью — действительно бывает много пациентов, иногда люди лежат в коридорах, но при этом они обеспечены всем необходимым.

В данный момент руководство центра экстренной медицинской помощи собирает специальную комиссию, которая предоставит достоверную информацию о существующем положении дел. Далее будет подготовлено опровержение.

«Я уверен, что письмо писали не пациенты, а кто-то это сделал умышленно. Недовольные люди, если они уверены в своей правоте, указали бы свои данные. У нас есть книга жалоб и предложений, там очень хорошие отзывы – пациенты благодарят врачей за спасенные жизни, а медперсонал — за заботу и уход», — резюмировал главврач.