Главврач Алданской больницы: Диалог с населением станет постоянным

Руководство Алданской центральной районной больницы организовало встречу с населением района. Открытый диалог жителей, руководства и медперсонала позволил подробно обсудить и решить вопросы по повышению качества и доступности медицинской помощи.

Главный врач больницы Иван Сергеевич ИВАНОВ и его заместитель Надежда Васильевна СКРЯБИНА осветили правила работы районной больницы и её структурных подразделений. Сотрудники здравоохранения больше узнали о себе и качестве предоставляемых услуг, а алданцы открыто высказали мнение о работе районных медиков, задали интересующие вопросы и внесли предложения по улучшению работы медицинских учреждений. В числе главных проблем руководство больницы выделило отрицательную динамику прироста населения.

«Это имеет свои объяснения. На территории района расположены республиканские социальные учреждения, в которых находятся граждане со всей республики. В силу объективных причин смертность этой категории граждан высока. Проблема существует и необходимо ее решать», — открыл встречу Иван Сергеевич.

Вторая серьезная проблема района — повышенная заболеваемость сердечно–сосудистой системы.

«На минувшей неделе в ЦРБ побывал Егор Спиридонович ПРОКОПЬЕВ. Визит главного терапевта республики вызван открытием в Алдане коек первичного сосудистого отделения. Сегодня такие отделения развернуты в четырех районах. Эффективность их доказана. Это конкретный шаг к решению проблемы, я вижу эту задачу в числе первоочередных», — пояснил главный врач ЦРБ.

В 2016 году в Алданском районе наконец-то сдвинулось с места решение вопроса нехватки врачебных кадров. Укомплектованность кадрами сегодня составляет 53% (на конец года 48%). Руководство с благодарностью отметило действия главы района Северина Николаевича ПОЗДНЯКОВА в привлечения кадров. Построенный в минувшем году 12-ти квартирный дом для врачей позволил пригласить в Алдан шестерых специалистов узкого профиля. Среди них онколог, эндокринолог, анестезиолог и другие. В мае ожидается приезд терапевта-функционалиста, терапевта-эндокринолога.

Как подчеркивалось в разговоре с населением, вопрос нехватки кадров — общая проблема России и республики в частности. Молодые врачи не хотят работать на периферии, стараясь занять места на руководящих постах или в частных клиниках. Главный врач связывает этот факт и с выросшим числом проверок, вызванных необъективными причинами. Иван Сергеевич эмоционально поделился «наболевшим», призвав население к взаимному уважению:

«Участившиеся жалобы пациентов бывают необоснованными и беспочвенными. Когда механизм проверки закручен, он отрывает врачей от своих прямых обязанностей — лечить больных. К тому же я в корне не согласен, когда в документах звучит фраза об «оказании услуг». Врач не оказывает услуги, он лечит, в этом его призвание.»

Главный врач разъяснил жителям, как планируется бюджет больницы. «Были времена, когда руководство больниц защищало финансирование в Минздраве, сейчас этого нет. Деньги «идут» за пациентом. Финансирование выделяется на количество прикрепленного к больнице населения. К алданской больнице прикреплено 25 тысяч населения, а к таким специалистам как онколог — всё население района. На это количество рассчитывают сумму, положенную по федеральным нормативам. А больница строилась под 80 тысяч населения. В Алданской ЦРБ 26 медицинских объектов. Надо учитывать, что население уменьшилось, по сравнению с советским периодом, в 3 раза, финансирование уменьшилось в 3 раза, а здания остались в ведомстве больницы. Коммунальные расходы растут, лекарственные препараты дорожают, поэтому больница поставлена в условия оптимизации расходов».

Диалог с жителями получился откровенным и доверительным. Главврач разъяснил, что больным с тяжелыми формами заболевания, такими как онкология, предпочтительнее обращаться за помощью по месту жительства или в учреждения здравоохранения Якутска, где, в случае необходимости, дальнейшие услуги по диагностике и лечению будут оказаны бесплатно. Якутские медицинские центры оснащены всей необходимой аппаратурой для проведения исследований в данных направлениях.

Обращаясь в платные клиники соседних регионов, пациенты теряют время. Ведь, в случае обнаружения проблемы, на лечение отправляют в федеральные центры по территории обращения, и лечиться в них придется платно. Пациент вынужден вернуться домой и оформлять документы в Якутск. Это ведет к потере времени, что категорически недопустимо при онкозаболеваниях.

«Сегодня в Минздраве РС(Я) уделяют пристальное внимание подобного рода обращениям граждан. Налажена электронная запись. Больные приезжают к конкретной дате и времени. Республика Саха (Якутия) — единственный субъект (кроме Чукотки), в котором направляют пациентов в Федеральные Центры, оплачивают проезд, операцию и, при необходимости, проезд сопровождающего, и проезд медработника. При показаниях выполняются экстренные санитарные рейсы в федеральные центры России. Для сравнения, санавиация в России представлена всего в 11 субъектах и то, чаще всего, снабжена одним вертолетом на область или край. А в Якутии 5 филиалов. Ближайший от нас расположен в Нерюнгри. Мы отправляем санитарные рейсы с тяжелобольными из Алдана в Якутск. Помимо этого, в реанимационном отделении ЦРБ установлен экран, сканер высокого разрешения, высокоскоростная камера и аппарат для считывания рентгеновских снимков. Это позволяет вести прямую консультацию со специалистами республиканских центров. Если есть хотя бы доля непонятного, мы сразу советуемся со своими коллегами, оперативно получая необходимую консультацию».

Тон в выступлениях задал житель г. Томмота, озвучив перечень вопросов, касающихся местной больницы. К сожалению, как пояснил главврач, решение этих вопросов не в компетенции руководства Алданской ЦРБ. Больница г.Томмота подчиняется напрямую Министерству здравоохранения РС(Я). Тем не менее, Иван Сергеевич взял на контроль ряд вопросов.

На встрече выступила председатель комиссии по социальным вопросам районного Собрания депутатов Роза Васильевна СОЛНЫШКИНА. Она поблагодарила Ивана Сергеевича, который за неполный год работы на посту главного врача, успел улучшить качество работы ЦРБ: «Есть определенные подвижки в улучшении качества работы. С Вашим приходом уже снят ряд острых вопросов, в том числе и кадровых».

Роза Васильевна задала вопросы о работе барокамеры, обновлении физиокабинетов и замены физиоаппаратуры, о жалобах пациентов на качество питания. Расспросила о судьбе туберкулезной больницы в пос. Якокут. Уточнила возможность открытия ритуального помещения с оказанием услуг в морге. Не упустила из внимания частные случаи невнимательного отношения к больным.

Руководство больницы подробно и аргументировано ответило на каждый вопрос. Суть ответов заключалась в следующем:

«По работе барокамеры. Она находится в рабочем состоянии. Но лечение в ней, к сожалению, не включено ни в один стандарт, ни в один порядок оказания медицинской помощи с тем или иным заболеванием. Затраты для работы на барокамере — от 3-х до 5-ти млн рублей в год. Запустить ее самостоятельно больница не в состоянии. Учитывая этот фактор, есть предложения запустить ее в качестве дополнительной платной услуги населению. Этот вопрос сейчас на стадии проработки.

По физиоаппаратуре. Вопрос злободневный, аппаратуру нужно менять. За один год этого не сделать. В связи с существующими экономическими трудностями денег на закупку аппаратуры в Минздраве РС(Я) не хватает. Необходимо расставить приоритеты. Сегодня району нужнее рентгеноаппаратура, в том числе переносная, рентгеноаппаратура в общий блок и ИВЛ аппараты в реанимационное отделение. Приобретение таковых — вопрос номер один. Далее, конечно, начнется работа над заменой физиоаппаратуры».

По вопросам питания главврач не согласился с доводами пациентов, подчеркнув, что качество питания и отношение к работе сотрудников пищеблока одно из лучших в Республике. Зачастую больные не желают мириться с приготовлением пищи по стандартам, выписанным диетологами, сравнивают ее с домашней. Иван Сергеевич поделился новостью, что с начала года введена новая система, по которой пациенты будут получать питание калорийностью в рамках установленных стандартов. Вопрос контроля качества питания стоит на контроле главврача.

По поводу Якокутской туберкулезной больницы. Главная причина проблем — отдаленность объекта, полное отсутствие сотовой связи и стоящий на повестке дня вопрос о закрытии села.

Главврач пояснил ситуацию по моргам. В республике большинство моргов находятся в деревянных строениях, в отличие от алданского каменного здания. Сегодня Минздрав РС(Я) верстает комплексную программу по обновлению паталого — анатомических заведений, и мы в нее включены.

В разговоре Иван Сергеевич постоянно подчеркивал необходимость работы над этикой медицинской деонтологии, должным поведением медицинских работников, способствующем созданию наиболее благоприятной обстановки для выздоровления больного.

«Атмосфера в наших лечебных учреждениях, я говорю об отношениях между врачами, медперсоналом и пациентом, должна располагать к выздоровлению, а не наоборот. Я не хочу сказать, что у нас с этим большие проблемы, но в любом случае нам есть куда стремиться», — подчеркнул руководитель ЦРБ.

Главврач объяснил гражданам, что его основная цель — максимально войти в республиканские программы в сфере здравоохранения. Пока это удается, но нужно приложить еще немало сил, чтобы эти программы реализовать. Здесь он надеется на помощь и взаимопонимание руководства района, директоров предприятий, а главное, всех жителей.

Иван Сергеевич заверил, что подобные встречи будут носить систематический характер, будет определена их периодичность и разработан механизм оповещения граждан. По результатам прошедшего диалога вопросы, требующие дополнительной проработки, будут рассмотрены в индивидуальном порядке и по каждому случаю примутся необходимые меры.

В конце встречи жители получили возможность записать номера телефонов горячей линии 88002504714, 897680303 и адреса установки ящиков прямой связи с главврачом. Будем надеяться, что эта мера поможет оперативному решению вопросов здравоохранения в районе.