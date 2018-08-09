Главу Усть-Маи обвинили в получении крупной взятки

Прокуратура Усть-Майского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы МО «поселок Усть-Мая». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенные главой органа местного самоуправления в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, в августе 2016 года между главой МО «Поселок Усть-Мая» и одним из индивидуальных предпринимателей заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений в строящемся доме в собственность МО «Поселок Усть-Мая», в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан, проживающих на территории поселка из аварийного жилищного фонда. Цена контракта составила более 75 млн. 727 тыс.рубл.

Впоследствии, обвиняемый, занимая должность главы муниципального образования, из корыстных побуждений, с целью незаконного преступного обогащения, с использованием своих должностных полномочий, получил от предпринимателя взятку в размере 1 млн.рублей за содействие в скорейшем принятии проведенных застройщиком работ, и полной выплаты ему денежных средств по контракту.

Уголовное дело расследовано отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.