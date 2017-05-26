Главу Нюрбинского улуса выпустят из СИЗО

Сегодня, 26 мая, Верховный суд Якутии изменил меру пресечения главе Нюрбинского района Борису ПОПОВУ, сообщает Блокнот Якутск.

Напомним, что 26 декабря 2016 года Попов был задержан в своем рабочем кабинете по обвинению в превышении должностных полномочий. По мнению следствия, он незаконно авансировал подрядчику строительства школы в селе Кюндядя, которую в итоге так и не построили. Позже ему предъявили еще одно аналогичное обвинение по строительству стадиона в Нюрбе.

«Блокнот Якутск» напоминает, что ранее следователи трижды выходили в суд с требованием об аресте Бориса Попова на время предварительного следствия и всегда добивались желаемого. Но теперь органы не были столь суровы. Следователь сам ходатайствовал перед судом об изменении меры пресечения на содержание под домашним арестом.

Борис Попов прошел медицинское обследование в больнице УФСИН, где и подтвердили его многочисленные серьезные диагнозы. Кроме того, как сказал следователь, уже собраны все необходимые документы по уголовному делу Попова, и теперь он не сможет повлиять на расследование.

Борис Попов лично выслушал решение суда, его доставили в Верховный суд РС (Я), где и объявили о переводе под домашний арест. Завтра, 27 мая, в 12 часов, по окончанию ранее определенного времени содержания в СИЗО его переведут в свою квартиру в Якутске. Срок домашнего ареста определен до 27 июня. К этому времени следователи обещают закончить расследование по его уголовному делу и передать материалы в прокуратуру и суд.