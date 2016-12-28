Главу Нюрбинского района задержали в день сессии депутатов и новогоднего корпоратива

Источник в администрации Нюрбинского района, пожелавший остаться неизвестным, рассказал ЯСИА, как проходило задержание главы Бориса ПОПОВА. Напомним, руководителя муниципалитета обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

«До обеда в администрацию ворвались вооруженные люди в масках. Их было очень много, все с автоматами. Они предъявили обвинение главе. Затем остальным сотрудникам предложили забрать личные вещи и покинуть здание», — сообщил источник.

По словам очевидца, в это время проходила сессия депутатов района: «Народным избранникам сказали, что работу можно будет продолжить после обеда. Однако здание так и осталось закрытым».

Собеседник агентства отметил, что в этот же день должен был проводиться новогодний корпоратив для сотрудников администрации, и никто не ожидал подобного развития событий: «Нас удивил формат задержания Бориса Попова. Ведь можно было просто вызвать на допрос».

Как ранее сообщило Следственное управление СКР по Якутии, Попов в мае 2015 года незаконно подписал распоряжение, на основании которого подрядчику осуществлена предоплата на сумму 38 миллионов рублей за якобы выполненные работы по строительству школы на 176 учащихся в селе Кюндядя Нюрбинского района.

При этом по состоянию на 23 декабря 2016 года работы по возведению учебного заведения не ведутся, более того, они приостановлены еще в сентябре прошлого года. Объем работ, выполненных подрядчиком, произведен на сумму около 17,7 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.