Сегодня, 9 сентября состоялись досрочные выборы главы Усть-Неры Оймяконского улуса.
По предварительным данным, главой Усть-Неры избран самовыдвиженец бизнесмен Александр Евгеньевич РОДАНИЧ, за которого отдали голоса 366 человек (36,13%).
На втором месте Елена Ивановна САПЕГИНА (198 голосов – 19,55%), на третьем единоросс Виталий Юрьевич КОНДАКОВ (196 голосов – 19,35%).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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