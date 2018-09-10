Главой Усть-Неры избран самовыдвиженец

Сегодня, 9 сентября состоялись досрочные выборы главы Усть-Неры Оймяконского улуса. По предварительным данным, главой Усть-Неры избран самовыдвиженец бизнесмен Александр Евгеньевич РОДАНИЧ, за которого отдали голоса 366 человек (36,13%). На втором месте Елена Ивановна САПЕГИНА (198 голосов – 19,55%), на третьем единоросс Виталий Юрьевич КОНДАКОВ (196 голосов – 19,35%). Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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