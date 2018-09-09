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9 сентября 2018, 21:40
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Главой наслега избран выдвиженец ЕР

Главой наслега Берелях Аллаиховского улуса с перевесом в один голос по предварительным данным, избран Алексей Илларионович НИКОЛАЕВ, выдвинутый партией «Единая Россия», председатель ЖСК «Авиатор», бывший бортмеханик, сообщают SakhaLife с места событий.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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